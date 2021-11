Alfaro busca lateral izquierdo para jugar contra Venezuela

Mauricio Bayas

El entrenador de la Selección ecuatoriana de fútbol, el argentino Gustavo Alfaro, llenó su libreta de apuntes. En los entrenamientos que hizo en Charlotte, Estados Unidos, el estratega comenzó su búsqueda de un lateral izquierdo para el partido de las eliminatorias que tendrá este mes.

La Tricolor recibirá a Venezuela en el estadio Rodrigo Paz y para ese cotejo no contará con el lateral titular Pervis Estupiñán, porque está suspendido. Tampoco el alternante Diego ‘Chiqui’ Palacios podrá actuar, porque acumuló su segunda tarjeta amarilla y no estará el 11 de noviembre.

Alfaro llevó a Estados Unidos a Cristian ‘El Chavo’ Cruz, de Liga de Quito. El futbolista ha sido seguido de cerca por parte del entrenador.

El rendimiento de Cruz fue aceptable en el amistoso contra México, en donde la Tricolor ganó el amistoso 3-2.

“Es un nombre interesante para esa posición. Es un jugador que conoce el medio y juegan en la altitud. Para eso sirven los amistosos. Para probar jugadores y creo que ante México fue un buen termómetro para saber cómo respondían”, analiza el entrenador Juan Ramón Silva.

El estratega cree que la ausencia de Pervis si alterará la planificación de Alfaro. En su opinión, el ejercicio de probar un esquema diferente sin Pervis puede ser contraproducente. Estupiñán es uno de los futbolistas que se ha ganado la confianza de Alfaro a pesar de las críticas de los hinchas al entrenador de la Selección.

En la libreta de apuntes del seleccionador también se registró un hecho llamativo: el ecuatoriano Piero Hincapié ha jugado como lateral izquierdo en el Bayer Leverkusen, en las últimas semanas. Sin embargo, Alfaro no quiere improvisar y quiere un jugador con experiencia en esa posición.

Cruz se mostró motivado por la posibilidad de estar en la convocatoria definitiva que se anunciará en los próximos días por parte del DT.

Hasta la próxima semana ya se deberá definir la lista oficial para los juegos de las eliminatorias sudamericanas, que la Tricolor jugará ante Venezuela (11 de noviembre, en Quito) y Chile (16, en Santiago).

Alfaro también busca un reemplazante para Ángel Mena. El volante ofensivo es otro de los suspendidos por acumulación de amarillas. El técnico quiso llevar al volante Jordy Alcívar, de LDU, pero no fue posible. Su club argumentó que ya facilitaba a Cruz.

“En el caso de LDU, nos cedió a Cruz, Reasco (Djorkaeff) y Nilson Angulo, en el caso de Jordy y Johan Julio, no fueron cedidos. No pudimos contar con Jordy, que había sido parte de distintos procesos, me hubiese gustado tenerlo”, dijo el DT argentino de 59 años, en una conferencia de prensa.

Alfaro y sus asistentes estuvieron pendientes de los partidos que se jugaron el fin de semana para definir algunos nombres de los convocados.

En la lista sí entrará Estupiñán, porque después del juego contra la ‘Vinotinto’, Ecuador visitará a Chile el 16 de noviembre en Santiago. Para ese cotejo ya podrá estar Pervis. En total hay tres laterales que están bajo la lupa de Alfaro.

Con 17 puntos en la tabla de posiciones, Ecuador ocupa el tercer lugar del premundial sudamericano. El objetivo de Alfaro es mantenerse en la zona de clasificación.

Al Mundial de Catar irán cuatro selecciones en forma directa y el país que termine quinto disputará el repechaje con una selección de otra confederación. El objetivo de Ecuador es clasificarse directo al Mundial.