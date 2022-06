Alfaro, DT de Ecuador, tiene la lista preliminar para el Mundial de Catar 2022

La selección de Ecuador se entrena en Nueva Jersey, antes de su partido ante Nigeria. Foto: FEF

Los jugadores Ecuador recibieron un ultimátum de su entrenador, Gustavo Alfaro. El DT abrió la competencia por un puesto para conformar a la Tri, que jugará el Mundial de Catar 2022.

En la rueda de prensa, que se desarrolló este 1 de junio de 2022 en Nueva Jersey, el estratega contó que ya tiene una lista preliminar de jugadores, sin embargo, esta nómina tiene más de 26 nombres, cantidad máxima de deportistas que pueden conformar una selección.

Alfaro mencionó que durante el sorteo del Mundial, la FIFA les dijo a los entrenadores que contarán con 26 jugadores, sin embargo, hasta el momento no se ha hecho oficial. Por tanto, la lista podría reducirse a 23 seleccionados, al igual que en los mundiales anteriores.

“Tengo más de 26 jugadores, el derecho a ser parte de la lista hay que ganárselo. Quiero que se lo ganen, que me hagan las cosas difíciles, que me transfieran esa responsabilidad a mí y que no sean ellos los que se bajen solos”, dijo el entrenador.

Alfaro le comunicó esto a sus jugadores, antes del partido de este 2 de junio ante Nigeria, en territorio norteamericano. En este mes, la Tri también jugará ante México y Cabo Verde, el DT cree que estos partidos servirán para que los jugadores muestren sus capacidades.

“Es un derecho que se ganaron, pero ahora tienen obligaciones, hay que dar si se espera recibir. Vamos a estar en un lugar privilegiado y ese lugar hay que defenderlo, nos costó mucho llegar. Jugar un mundial es increíble”, dijo Alfaro.

El entrenador tiene claro que pese a la clasificación, como cuarto de Sudamérica, Ecuador tiene cosas por mejorar. Según su criterio, el nivel de exigencia en Catar será más alto, en comparación a las eliminatorias.

Dice que estos amistosos son el momento adecuado para buscar mejoras, para equivocarse. Adelantó que en estos tres amistosos aprovechará para hacer variantes y observar de cerca a la mayor cantidad de jugadores.

“Queremos achicar el margen de error, estos partidos nos permiten eso, ver los caminos que tenemos que dar. En estos partidos uno puede ver la manera de jugar, no es enfocarse tanto en el rival, sino en ver jugadores”, aclaró el entrenador.

Volvió a referirse al objetivo de mantener el arco en cero, de fortalecer su defensa, en la búsqueda de ganar puntos y pelear en el Mundial, donde se enfrentarán a Catar, Países Bajos y Senegal.

“Confluimos en que lo que hicimos en eliminatorias no alcanza, tenemos que crecer, hay cosas que podemos mejorar y otras que tenemos que asimilar, no tenemos la experiencia de jugar una copa del mundo, por este plantel tan joven”, dijo.