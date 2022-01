Alexia Putellas se corona con el ‘The Best’ en la categoría femenina

Agencia EFE

El polaco Robert Lewandowski, delantero del Bayern Múnich, fue galardonado por segundo año consecutivo con el premio The Best de la FIFA, mientras que la española Alexia Putellas, centrocampista del Barcelona, se coronó como reina absoluta en categoría femenina.

En una gala on line, celebrada a puerta cerrada salvo para algunas leyendas que anunciaron los ganadores, presentada desde la sede del máximo organismo futbolístico mundial por Reshhmin Chowdhury y el exjugador Jermain Jenas, el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, abrió la relación de premios con un reconocimiento especial a la canadiense Christine Sinclair por su trayectoria, en la que ha logrado un récord de 188 goles, y la cerró con otro para el portugués Cristiano Ronaldo por su plusmarca de 115 que le sitúan en la cima de los artilleros de las selecciones nacionales.

Lewandowski se quitó la espina del último Balón de Oro, en el que el elegido fue el argentino Leo Messi, y se convirtió en el primer jugador que gana dos ediciones seguidas el premio de mejor futbolista del año en los premios The Best desde que lo consiguió en 2016 y 2017 Cristiano Ronaldo.

Con el portugués fuera de la terna final por primera vez en estos galardones, Lewandowski superó a Messi, que había vencido en 2019, fue segundo los años del triunfo de Cristiano y tercero en la edición de 2020 tras el polaco y el luso.

El 9 del Bayern Múnich es el gran goleador de los últimos tiempos, referencia ineludible de la selección polaca, en la que no consigue éxitos de relevancia, y del bloque bávaro, uno de los grandes del fútbol mundial.

En el The Best no bastó la participación decisiva de Messi para que Argentina ganase la Copa América. Su irregular actuación en sus últimos meses en el Barcelona y la poco brillante en el tiempo que lleva en el PSG elevan a la cima de nuevo a Lewandowski, que completó un magnífico 2021 en el que ganó la Bundesliga y la Supercopa de Alemania además de marcar 69 goles a lo largo de un año natural (2021).

The Best in the World
#TheBest FIFA Women's Player Award 2021 goes to @alexiaputellas!



🇪🇸 | #AlexiaPutellas

También, tras marcar 41 tantos en una misma temporada de la liga teutona, superó el histórico registro de Gerd Müller, a quien se rindió un breve pero emotivo homenaje en la gala tras su fallecimiento el pasado año.

En esta edición completó la terna de finalistas el egipcio Mohamed Salah, extremo del Liverpool inglés, que ya ocupó el mismo puesto en el podio en 2018, cuando The Best fue el croata Luka Modric (Real Madrid).

Tampoco hubo sorpresa en categoría femenina. La española Alexia Putellas, que levantó a finales de noviembre el Balón de Oro de France Football, completó el capítulo de premios con el The Best. La barcelonista es la auténtica reina del momento.

La futbolista de Mollet del Vallés, de 27 años, recibió el respaldo mayoritario de capitanes, seleccionadores, periodistas y aficionados después de un año auténticamente de ensueño, en el que se proclamó campeona de la Liga de Campeones, de la Primera Iberdrola y de la Copa de la Reina con un papel estelar, como también con la selección española de Jorge Vilda, que completó un 2021 pleno de victorias sin encajar gol alguno.

Putellas, que sucede en el palmarés del galardón a la inglesa Lucy Bronze, ya había sido premiada como mejor centrocampista de Europa por parte de la UEFA y mejor jugadora por el organismo continental, así como con el Globe Soccer Awards.

En esta ocasión, como en el Balón de Oro, superó a su compañera Jenni Hermoso y a la australiana Sam Kerr, jugadora del Chelsea inglés, con lo que es la primera futbolista española -tanto en categoría masculina y como femenina- que obtiene The Best.

El Chelsea dominó el capítulo de entrenadores con los galardones a Thomas Tuchel y Emma Hayes, y también se llevó el de mejor portero con el senegalés Edouard Mendy, que superó al italiano Gianluigi Donnarumma, el gran favorito, y el alemán Manuel Neuer.

La chilena Christiane Endler, ahora en el Lyon, se adjudicó el premio a mejor guardameta después de ser segunda las dos ediciones pasadas; el argentino Erik Lamela, ahora en el Sevilla, fue galardonado con el premio Puskas al mejor gol gracias a la rabona con la que marco al Arsenal en la Premier cuando jugaba en el Tottenham.

Una genialidad de la que habla todo el mundo del fútbol 🤯🌎



🇦🇷 ¡Erik Lamela es el dueño del Premio #Puskás! 🏆#TheBest

Dinamarca, su cuerpo médico y técnico, así como su hinchada, junto a la de Finlandia, fueron reconocidos con los galardones al juego limpio y a la afición por su actuación y comportamiento en el estadio Parken de Copenhague cuando Christian Eriksen sufrió un paro cardíaco en el transcurso del encuentro que disputaban ambas selecciones en la Eurocopa.

La composición de los onces FIFA FIFPRO ofreció una composición tremendamente ofensiva en el masculino y una selección sorpresiva en el femenino al no aparecer ninguna jugadora del Barcelona, gran dominador del fútbol europeo y español tras el triplete Champions-Primera-Copa de la Reina. Su técnico, Lluis Cortés, ahora seleccionador de Ucrania, también se quedó sin recompensa al ganar Hayes.

Mientras que el austríaco David Alaba, defensa del Real Madrid y ex del Bayern Múnich, es el único que ahora mismo juega en un club de LaLiga española en el 3-3-4 elegido, en el once destaca la presencia de un ataque demoledor con Lewandowski, Messi, Cristiano Ronaldo y el noruego Erling Haaland.

Se quedaron fuera otros jugadores que tuvieron un gran año como los franceses Kylian Mbappe y Karim Benzema o el propio Salah.