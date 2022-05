Agenda de futbolistas ecuatorianos en el exterior

Redacción Bendito Fútbol

Moisés Caicedo abrió el telón de la participación de ecuatorianos en las ligas del extranjero para este 7 y 8 de mayo de 2022. El mediocampista anotó un gol con el Brighton ante el Manchester United.

Los jugadores ecuatorianos tendrán un intensa agenda de partidos. Las ligas europeas, norteamericana y mexicana, darán espacio para los tricolores.

La mirada se posa en suelo europeo en donde las principales ligas se encuentran en etapas de definición por saber cuáles serán sus campeones, clasificados a torneos internacionales o los descensos.

Gonzalo Plata, Piero Hincapié, entre otros, verán acción en sus respectivos equipos.

En el continente americano la Liga MX también está en etapa de definiciones con equipos que buscan un cupo a la liguilla final.

Partidos destacados

7 de mayo

13:45 Liverpool vs. Tottenham



8 de mayo

10:30 Manchester City vs. Newcastle



Liga española

8 de mayo

09:00 Eibar vs. Valladolid

09:15 Villarreal vs. Sevilla

Partidos destacados

7 de mayo

14:00 Betis vs. Barcelona



8 de mayo

14:00 Atlético Madrid vs. Real Madrid

Liga alemana

8 de mayo

12:30 Leipzig vs. Augsburgo

MLS

7 de mayo

14:30 Charlotte vs Inter Miami

15:00 Montréal vs. Orlando City

18:30 DC United vs. Dynamo

19:00 Minnesota vs. Cincinnati

19:30 FC Dallas vs. Seattle Sounders

21:00 SJ Earthquakes vs Colorado

22:00 LAFC vs Philadelphia



8 de mayo

16:00 Nashville vs Real Salt Lake



Liga MX

7 de mayo

20:05 Monterrey vs. Atlético San Luis



8 de mayo

17:00 Puebla vs. Mazatlán

19:15 Guadalajara vs Pumas



Liga colombiana

8 de mayo

18:10 Millonarios vs. Tolima

Liga peruana

8 de mayo

15:00 ADT vs. Sporting Cristal

15:30 Ayacucho vs. Carlos Manucci

15:30 San Martín vs. Alianza Lima

Liga chilena

7 de mayo

16:30 U. de Chile vs. La Serena



Liga argentina

7 de mayo

14:30 Independiente vs. Huracán



8 de mayo

14:00 Gimnasia vs. Newell’s

Liga brasileña

7 de mayo

18:30 Paranaense vs. Ceará



8 de mayo

14:00 Palmeiras vs. Fluminense

16:00 Bragantino vs. Corinthians

16:00 Santos vs. Cuiabá

17:00 Fortaleza vs. Sao Paulo

Liga venezolana

7 de mayo

​14:00 Metropolitanos vs. Deportivo Táchira

Liga guatemalteca

8 de mayo

12:00 Comunicaciones vs. Xelajú