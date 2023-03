Se actualizó el calendario del campeonato ecuatoriano de fútbol 2023

Foto referencial de Liga de Quito. Foto: LDU

Alexis Sinchire (D)

Luego de la paralización, se presentó la actualización del calendario de la Serie A del campeonato ecuatoriano de fútbol.

En un principio la primera fase de la LigaPro estaba planificada para que se juegue del viernes 24 de febrero al domingo 18 de junio de 2023, pero por la paralización de la tercera fecha por los desacuerdos generados los derechos audiovisuales sufrió una modificación.



Ahora la primera fase de la LigaPro Serie A finalizará el domingo 25 de junio, es decir, se aplaza una semana la planificación original presentada el 24 de enero en Manta.



La segunda fase de la LigaPro no tiene ningún cambio. Su inicio se mantiene para el fin de semana del 6 de agosto y el cierre para el fin de semana del 3 de diciembre.​

¿Cuán vuelve a jugarse la LigaPro?

Tras las tres primera fechas la LigaPro paralizó sus actividades. Esta vez por la fecha FIFA de selecciones que se jugará en marzo.



La reanudación de la LigaPro está pactada para el fin de semana del 2 de abril, luego que la selección de Ecuador agote los dos duelos amistosos que tiene que disputar contra Australia en Sydney y Melbourne.



Alexander Domínguez (Liga de Quito), Hernán Galíndez (Aucas), Moisés Ramírez (Independiente del Valle), Junior Sornoza (Independiente del Valle), Alexander Alvarado (Liga de Quito) y Kevin Rodríguez (Independiente del Valle), son los seis jugadores que llamó Félix Sánchez, DT de Ecuador, para los amistosos ante Australia.

​

¿Con qué partidos se reanuda la LigaPro?

Delfín vs. Emelec

Estadio: Jocay



Orense vs. Guayaquil City

Estadio: 9 de Mayo



Libertad vs. Aucas

Estadio: Reina del Cisne



Universidad Católica vs. Independiente del Valle

Estadio: Olímpico Atahualpa



Cumbayá vs. El Nacional

Estadio: Olímpico Atahualpa



Barcelona SC vs. Mushuc Runa

Estadio: Monumental



T. Universitario vs. D. Cuenca

Estadio: Bellavista



Liga de Quito vs. Gualaceo

Estadio: Rodrigo Paz Delgado

