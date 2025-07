El AC Milan es uno de los clubes más grandes de Europa, y a lo largo de su historia ha contado con una rica tradición de jugadores sudamericanos. Especialmente argentinos y brasileños, estos ultimos han dejado una huella profunda en la institución.

Entre leyendas, ídolos y referentes, el club ‘Rossonero’ ha sido el hogar de más de 80 sudamericanos.

Ahora, en 2025, el ecuatoriano Pervis Estupiñán se une a esa selecta lista. Es el primer futbolista de Ecuador en llegar al Milan, y lo hace con la ilusión de seguir los pasos de gigantes que marcaron una época. ¿Será capaz de consolidarse y escribir su propia historia?

Los sudamericanos que marcaron historia en el AC Milan

Juan Alberto Schiaffino (1954-1960)

Ícono del fútbol uruguayo e integrante de la mítica selección que ganó el Mundial de 1950 en el Maracaná, Schiaffino fue una figura clave del Milan en la década del 50. Jugó 171 partidos, marcó 60 goles y dio más de 70 asistencias. Ganó tres Serie A y una Copa Latina.

Today we honour Juan Alberto Schiaffino on what would have been his 93rd birthday 🔴⚫

Ciao "Pepe"! ❤️️🖤#weareacmilan pic.twitter.com/wRchcQ9Mcl — AC Milan (@acmilan) July 28, 2018

José Altafini (1958-1965)

Campeón del mundo con Brasil en 1958, luego se nacionalizó italiano y disputó el Mundial de 1962 con la Azzurra. Es el cuarto máximo goleador histórico del Milan con 161 goles. Ganó dos Serie A y una Copa de Europa (actual Champions League) en la temporada 1962/63.

Dino Sani (1961-1964)

Otro brasileño legendario. Aunque solo jugó tres temporadas, dejó huella: fue parte del equipo campeón de Europa en 1963 y levantó una Serie A. Su clase y visión en el mediocampo lo volvieron inolvidable.

Víctor Benítez (1962-1965)

El único peruano en la historia del club. Jugó como volante defensivo y se ganó el respeto de todos en la década del 60. Ganó una Serie A y también fue campeón de Europa en 1963.

1963-2016: 53 years later, today Victor Benitez relived at #CasaMilan the emotions of the 1963 European Cup triumph! pic.twitter.com/15laG7Cwww — AC Milan (@acmilan) April 7, 2016

La era dorada de los brasileños (2000s)

Serginho (1999-2008)

Versátil y explosivo, jugó 281 partidos y marcó 24 goles. Fue parte de una generación dorada que ganó ocho títulos, entre ellos dos Champions League, una Serie A y un Mundial de Clubes.

Dida (2000-2010)

El arquero brasileño fue una muralla bajo los tres palos del Milan durante una década. Disputó más de 300 partidos y fue clave en la conquista de una Serie A, dos Champions League y un Mundial de Clubes.

In his 9 season spell with the Rossoneri, Dida pulled off plenty of great saves: as a gift for his birthday, we have chosen 5 of his best 🙌🏻

9 stagioni in rossonero, tante splendide parate: per il compleanno di Dida, ne abbiamo selezionate 5 🙌🏻 pic.twitter.com/nI3ObeeTwv — AC Milan (@acmilan) October 7, 2018

Cafú (2003-2008)

Tras brillar en Roma, llegó a Milan como campeón del mundo en 1994 y 2002. Jugó 166 partidos y levantó seis títulos, incluyendo una Champions League y una Serie A. Fue ejemplo de liderazgo y experiencia.

Kaká (2003-2009, 2013-2014)

El último gran ídolo brasileño del club. Con solo 21 años llegó al Milan y se convirtió en leyenda. Jugó 307 partidos, marcó 104 goles (noveno en la historia del club) y brindó más de 80 asistencias.

Ganó seis títulos, incluido el Balón de Oro en 2007, siendo el último jugador del Milan en lograrlo.

Kaká: words are not enough to describe him! ❤🖤

Enjoy the show and send him your Rossoneri wishes on his 37th birthday! 🎂

Non ci si stanca mai di rivedere le sue prodezze ❤🖤

Oggi @KAKA compie 37 anni: tanti auguri Ricky! 🎂 pic.twitter.com/KfpVWV1j9B — AC Milan (@acmilan) April 22, 2019

¿Podrá Pervis Estupiñán seguir su camino?

El defensor ecuatoriano llega en un momento de reconstrucción para el Milan, pero con la experiencia suficiente para hacerse un nombre.

Su paso por el fútbol inglés con Brighton y su rendimiento con la Selección de Ecuador lo convierten en una apuesta interesante. El reto es mayúsculo, pero la historia está llena de referentes que llegaron desde Sudamérica y se inmortalizaron en San Siro.