Willian Pacho y el PSG jugarán la final de la Supercopa de Francia durante este jueves 8 de enero de 2026. El futbolista ecuatoriano y su equipo buscan ser tetracampeones del certamen y ganar su primer título en el año calendario.

La nueva final para el PSG de Willian Pacho en la Supercopa de España

Willian Pacho y el PSG se enfrentarán en el partido para dirimir al supercampeón francés ante el Marsella. De cara al compromiso, el equipo parisino arriba como el campeón de la Liga 1 y de la Copa de Francia, mientras que sus rivales lo hacen como subcampeón del torneo liguero.

De cara al nuevo partido, el PSG llega invito desde el 4 de noviembre del 2025, fecha en la que perdió en la UEFA Champions League ante el Bayern Múnich. A su vez, dentro de su campeonato local, es segundo, a un punto del Lens.

En el caso del Marsella, el conjunto dirigido por Roberto de Zerbi le pisa los talones en su torneo liguero, aunque la distancia es mayor. Los celestes son terceros con 32 unidades.

El PSG y Willian Pacho van por el tetracampeonato de la Supercopa de Francia

Esta será la decimotercera final al hilo de la Supercopa de Francia que disputará el PSG. En sus tres últimas ediciones levantó en el trofeo. La última vez que lo perdió fue en 2021, cuando cayó frente al Lille.

Para Pacho, sin embargo, esta será su segunda final del torneo, pues vive su segunda temporada como futbolista del PSG. En la pasada edición, este fue protagonista en el triunfo de su escuadra contra el Mónaco, donde el equipo fue tricampeón.

Los dos títulos de supercampeón que obtuvo el PSG antes de vencer al Mónaco e incorporar a Willian Pacho fueron ante el Toulouse y el Nantes. En total, el club es el más ganador con 13 campeonatos. Fue derrotado en la final en cinco oportunidades.

Un destino exótico para la final de la Copa de Francia

En este 2026, la Supercopa de Francia volverá a celebrarse fuera del país y se trasladará hacia Oriente Medio. El reducto que acoja el encuentro será el Estadio Internacional Jaber Al Ahmad de Kuwait, capital del país homónimo.

El recinto deportivo fue inaugurado en 2010 y es el estadio donde hace de local la selección de aquella nación. Este cuenta con la capacidad de albergar 64 000 aficionados. En 2025, la final se llevó a cabo en el Estadio 974 de Doha, Catar.

Detalles de la final de la Supercopa de Francia

Partido: PSG vs. Olympique de Marsella.

Fecha: jueves 8 de enero del 2026.

Hora: 13:00.

Estadio: Internacional Jaber Al Ahmad de Kuwait.

