9 de Octubre finalista de Copa Ecuador

El 9 de Octubre empató ante El Nacional este martes 2 de noviembre de 2022. Foto: Twitter @9deOctubrefc

Redacción Elcomercio.com

Tras un partido lleno de emociones, El 9 de Octubre se clasificó a la final de la Copa Ecuador este martes 2 de noviembre de 2022. El equipo guayaquileño empató ante El Nacional.

Su pase a la última instancia del torneo también se debió que Independiente del Valle y Mushuc Runa empataron 1-1, en Amaguaña. Con esto, el equipo guayaquileño sumó siete puntos en el cuadrangular final y se enfrentará a IDV por alzar la copa y un cupo para la Libertadores 2023.



Aunque, el 9 de Octubre haya clasificado, eso no quiere decir que fue el mejor equipo en la cancha, sino que fue lo contrario, El Nacional dominó de inicio a fin el estadio Los Chirijos en Milagro, pero les faltó el gol.



Durante el primer tiempo, el ‘Bi-Tri Campeón’ tuvo la oportunidad más clara. A los 30 minutos Marcos Mosquera tuvo un error de control cerca del área, que aprovechó Jorge Ordóñez.



Sin embargo, en el momento de la definición, el ecuatoriano no pudo superar al golero Rubén Escobar, que achicó muy bien el arco y atajó el disparo.



Ya para la segunda parte, parecía que los locales se despertaron porque a los 26 segundo de comenzar Mauro Da Luz anotaba el gol de la clasificación. Una gran jugada colectiva desarmó a la zaga de El Nacional.



Pese a que los jugadores celebraron con euforia, el juez del encuentro anuló el tanto por una posición adelantada de Joao Paredes.



Tras esa acción, el dominó retornó al elenco quiteño, que estuvo muy cerca de marcar en reiteradas ocasiones, pero la falta de contundencia y las atajadas de Rubén Escobar no permitieron que se lleven la victoria.



Los últimos minutos en Milagro se jugaron con mucha tensión, ya que en el agregado se pitó un penal a favor de El Nacional, pero el juez de línea señaló una posición adelantada.



La final de la Copa Ecuador se jugará el martes 8 de noviembre, a las 19:00, en el estadio Olímpico Atahualpa, en Quito.

