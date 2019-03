Xavi Hernández no estará en el partido amistoso con Cataluña ante Venezuela

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

El excentrocampista del ‘Barça’ y de la selección española Xavi Hernández no podrá jugar finalmente el lunes 25 de marzo de 2019 con Cataluña en el partido amistoso contra Venezuela por tener que estar con su actual club, el Al Sadd Club catarí.

“Los compromisos trascendentales de su equipo, el Al Sadd Club de Qatar, en el último tramo de la liga han imposibilitado la presencia del futbolista egarense en el partido” que disputará el lunes en Girona la ‘Vinotinto’ y la

selección catalana, anunció este domingo la Federación Catalana de Fútbol (FCF).



“Tanto Xavi como la FCF han trabajado hasta el último momento para asegurar su presencia un nuevo año con el combinado catalán, pero no ha sido posible por motivos deportivos”, añadió la nota.



Xavi Hernández, que también anunció en las redes sociales su imposibilidad de jugar, era uno de los principales reclamos del combinado regional, en el que sí estará el central del FC Barcelona Gerard Piqué.



Además, estaba previsto que Xavi recibiera un homenaje al ser la última vez que iba vestir la elástica catalana, al retirarse probablemente al final de la presente temporada.



“Lamento anunciar que finalmente no podré estar en Montilivi (estadio del Girona) para el Catalunya-Venezuela de mañana. Mis compromisos con mi club no me lo han permitido. Muchas gracias a la Federació Catalana y especialmente al presidente Soteras, a Carles Domènech y a Gerard López por el interés mostrado para que estuviera en Girona. Ojalá la próxima vez pueda estar allí con vosotros. En Catar tendréis al primer de los aficionados animando a nuestra selección. Visca Catalunya!”, explicó Xavi Hernández en Instagram.



El seleccionado catalán pierde así un nuevo hombre después que en los últimos días varios equipos, que se juegan la permanencia en la Liga española, no cedieran hasta seis jugadores para este encuentro amistoso.

El entrenador de la selección venezolana de fútbol, Rafael Dudamel (der.), conversa con los jugadores Roberto Rosales (centro) y Salomón Rondón (izq.) durante el entrenamiento realizado el 20 de marzo de 2019 en Madrid para preparar el partido amistoso que disputarán el viernes 22 ante Argentina en el estadio Wanda Metropolitano. EFE