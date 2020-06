El fútbol vuelve en el país con menos actores tras la pandemia del covid-19

LEA TAMBIÉN

El cuerpo técnico de Pablo Repetto hizo una depuración minuciosa en la lista de 34 personas que podrán ingresar al complejo de Pomasqui.

El DT uruguayo priorizó a los futbolistas. Está previsto que el miércoles lleguen al primer entrenamiento en la cancha los 24 jugadores después de tres meses de paralización.



“Estamos cortos en los cupos. El protocolo es claro y no podrá ingresar nadie más. Hemos decidido en función de las necesidades que vamos a tener”, dijo el estratega albo.



La nueva normativa elaborada por la Comisión Médica de la Liga Profesional puso un límite al número de personas que podrán estar en cancha.



Desde la Fase 0 del protocolo se determina que podrán acceder solo las personas que pasaron por las pruebas para covid-19 y que tienen la ficha médica exigida por la LigaPro. Además, la ficha será controlada por las autoridades médicas del Comité de Operaciones de Emergencia (COE) nacional.



Esta regulación cerrará las puertas al personal que realiza trabajos complementarios en los clubes. En el caso de LDU, por ejemplo, serán entre seis y ocho personas que no podrán volver a sus actividades junto al club. Allí se incluyen el chef, los cocineros, el personal de comunicación, jardineros.



Sin embargo, según Richard Cabezas, médico del club, todas las personas que tienen vinculación directa con el equipo fueron sometidas a las pruebas para covid-19, con recursos propios del club.



En la mayoría de clubes, las pruebas se realizan a través del convenio firmado entre la LigaPro y una empresa farmacéutica. Estas son financiadas con recursos de la LigaPro y la Federación Ecuatoriana.



En los registros de la Liga Profesional están inscritos 401 jugadores en los 16 clubes.



Barcelona es el segundo club con la plantilla más numerosa: 30 en total. Andrés Arce, médico del club, detalló que junto a Fabián Bustos definieron los nombres de los autorizados a estar en la práctica. 15 personas tendrán que trabajar de manera diferenciada en el equipo. “Se hicieron 96 pruebas, pero está claro que muchos chicos de la Reserva que se entrenaban junto a la Primera no lo podrán hacer”, detalló Arce.



En los 16 clubes, al menos un día a la semana, participan en los entrenamientos entre cinco y siete juveniles. Además, entre los dirigentes, coordinadores y acompañantes, el promedio de participantes en las prácticas es entre 45 y 50 personas. La LigaPro no tiene el número exacto, pero se calcula que unas 200 personas trabajan en el fútbol y deberán adaptarse a la ‘nueva normalidad’.



¿Por qué no se ha cuantificado? Hay clubes que están haciendo depuración de las listas oficiales. Aucas y El Nacional decidieron hacer un recorte a sus plantillas. Según Andrés Báez, gerente, serán 10 futbolistas que saldrán del equipo de Primera y de Reserva.



En la Fase 1 del protocolo elaborado por la LigaPro en el día a día de los clubes no pueden estar personas que no hayan sido testeadas. Incluso, los choferes de los buses que transportarán a los jugadores en los viajes para jugar los partidos deben ser examinados.



¿Qué pasa con la Serie B? Los 10 clubes aún están en la definición de sus nóminas. Chacaritas, de Pelileo, y 9 de Octubre, de Guayaquil, fueron los primeros en someter a sus jugadores a las pruebas.



En esta categoría, las plantillas son más reducidas. Tienen un promedio de entre 22 y 25 jugadores. Se espera que en las próximas semanas, se pueda cumplir con las evaluaciones médicas para retomar la actividad deportiva suspendida desde marzo.