Cruce de versiones por el supuesto amaño en el partido Macará vs. El Nacional

La Fiscalía de Tungurahua en el campo judicial y la Ecuafútbol y la LigaPro, en lo deportivo indagan el presunto amaño de partidos en el fútbol ecuatoriano. El escándalo estalló tras la divulgación de unos audios entre Miller Salazar, presidente del Macará con Genaro H., un supuesto intermediario, que ha reconocido públicamente que él operaba en el país arreglando resultados de partidos.

Los audios se refieren a un posible arreglo del partido entre los ambateños y El Nacional, jugado el 1 de octubre en el estadio Bellavista. El marcador terminó igualado 2-2. De acuerdo con dichos archivos, Genaro H., podía convencer a jugadores de El Nacional para “hacer el camello”.



El supuesto intermediario aseguró en la radio ambateña Stéreo Fiesta que habló con Miller Salazar entre el 28 de septiembre y el 9 de octubre, día en el que el directivo decidió denunciar el caso en la Fiscalía de Tungurahua.



“Me hicieron dos depósitos de USD 300 y USD 600 para quedarme callado. El 9 de octubre, antes de poner la denuncia, me dijeron: ahí está la vuelta quédate callado, quédate frío. No sé por qué dicen que hay extorsión”.



Salazar puso la denuncia para que las autoridades indaguen un presunto delito de extorsión. Según explicó el asesor jurídico del equipo, Orlando Salazar, Genaro H., llamó en reiteradas ocasiones para supuestamente cobrar dinero tras el juego. “Macará empató ese partido, luego de empezarlo perdiendo, por el esfuerzo de sus jugadores”, dijo el síndico.

Genaro H. añadió: “Salazar en el mismo audio me da luz verde para conversar con los jugadores de El Nacional. Yo tengo en mi poder 15 ó 20 audios sobre este caso. En uno me dicen en clave que me van a mandar 300 camisetas, lo que significa que me van a dar un depósito para viáticos”.



El presunto intermediario, que ha recibido denuncias por arreglos de partidos en la Ecuafútbol, agregó que tiene un audio con un jugador de El Nacional en el que acuerdan el presunto amaño. Según su testimonio, los dirigentes del Macará le pidieron una señal para saber que el arreglo iba a concretarse: “la señal fue que este jugador debía ir a saludar a todos los miembros de la banca del Macará. Hay un jugador que sí lo hizo”.



El cuadro ambateño hizo un solo pronunciamiento institucional: ocurrió la noche del lunes, una vez divulgados los audios. En un comunicado, el equipo –que lidera la tabla de la segunda etapa- informó (…) “se ha mancillado el nombre del club Macará y de sus dirigentes. Estamos en proceso de investigación para encontrar a los responsables. No podemos entregar mayor información”.



En dicho comunicado se anexó la denuncia presentada por Salazar en la Fiscalía. En una de las partes del texto, Salazar reconoce que sí habló con Genaro H. “(…) como dirigente del fútbol ecuatoriano me sorprendí por una propuesta que afecta a la imagen del balompié profesional, razón por la que le di continuidad al diálogo para descubrir qué actividad y quienes están involucrados en estos actos inmorales”.



Desde la mañana de este jueves 18 de octubre, los dirigentes de la Liga Profesional analizan este caso. En cambio, para la próxima semana en la Comisión Disciplinaria de la Ecuafútbol se receptarán los testimonios de Salazar y de los jugadores de El Nacional, Johan Padilla, Édder Fuertes y Ángel Gracia, mencionados en uno de los polémicos audios. Genaro H. declaró después en varios medios que Fuertes y Gracia no tienen nada que ver en este asunto.



Por su parte, el golero Padilla emitió un comunicado en su cuenta de instagram deslindando su responsabilidad en el caso y ratificando su compromiso como futbolista profesional de El Nacional.