Recién aterrizado, el VAR ya forma parte del paisaje de la Champions League

Las polémicas son tan eternas como el fútbol y sobreviven a la llegada del VAR, también en la UEFA Champions League, donde su introducción en la ida de octavos de final se asimiló con gran velocidad y la herramienta ya forma parte del paisaje de la máxima competición continental europea.

“¿Es perfecto? No, pero ayuda. Hoy tenemos la impresión de contar con el VAR desde hace varios años, esto es una prueba de su éxito”, señaló el presidente de la FIFA Gianni Infantino, que peleó para introducir esta tecnología que tuvo gran éxito en el Mundial de Rusia 2018.



En la Champions League el VAR pasó cerca de su primer escándalo en el duelo que el Atlético de Madrid ganó 2-0 a la Juventus el 20 de febrero.



Corría el minuto 70 cuando el atacante rojiblanco Álvaro Morata abrió el marcador con un remate de cabeza después de que Giorgio Chiellini se fuese al suelo. El VAR intervino y el árbitro anuló el gol por falta, para decepción de los aficionados rojiblancos.



En Italia todo el mundo encontró justa la decisión. Luego la ‘Juve’ recibió

dos tantos que complican su pase a octavos de final.

‘Todo el mundo quiere el VAR’



Otro incidente ‘VAR’. El gol anulado al Ajax contra el Real Madrid porque el árbitro estimó que un atacante, en posición de fuera de juego, había molestado al arquero blanco.



“Recibí dos explicaciones diferentes del cuerpo arbitral. Uno de ellos de dijo que la anulación del gol se basaba en la posición de fuera de juego, que para mí no era evidente, y otro dijo que había una falta sobre Courtois (portero del Real Madrid), que no es evidente según las imágenes de la televisión”, señaló el técnico del Ajax Erik Ten Hag.



En resumidas cuentas, las polémicas sobre las decisiones arbitrales se trasladan a las polémicas sobre el uso del VAR.



Pero la nueva herramienta se impone muy rápida. “Tras el éxito del Mundial y la introducción en grandes torneos, algo está claro, todo el mundo quiere el VAR. Tenemos en el mundo 80 ligas profesionales y torneos mayores interesados”, señaló Lukas Brud, secretario de la IFAB, el organismo que rige las reglas del fútbol.