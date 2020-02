Universidad Católica cae 1-0 ante Lanús en Buenos Aires

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

Lautaro Acosta (52’) abrió el marcador en el estadio Néstor Díaz Pérez (Ciudad de Lanús), para la victoria parcial 1-0 de Lanús ante Universidad Católica en el partido de ida de la Fase 1 de la Copa Sudamericana.

Lanús, equipo dirigido por Luis Francisco Zubeldía, ejerció presión ofensiva y buscó abrir el marcador desde los minutos iniciales del cotejo. Pepe Sand en los primeros segundos del cotejo, pudo abrir el marcador pero no pudo definir dentro del área. Lautaro Acosta en la siguiente jugada buscó el arco pero Jeison Chalá desvió sobre la línea de meta.



Universidad Católica respondió al 9’ con Walter Chalá quien habilitó a Jeison Chalá que no pudo definir.



Lanús respondió con dos jugadas puntuales en los minutos 11 y 14 con Marcelino Moreno y Matías Esquivel. Moreno se escapó por la izquierda y envió un centro. El balón se paseó por el área ecuatoriana sin que encuentre destinatario. Esquivel, mientras tanto, remató de media distancia pero desviado.



Lanús insistió en el ataque al 30’, 33’ y 43’ con Marcelino Moreno, Pepe Sand y Lautaro Acosta. Moreno ganó las espaldas de Andrés López y remató con potencia al arco. El guardameta Hernán Galíndez estuvo atento para atajar. Sand se enredó con el balón en sus pies y no pudo definir. Acosta remató al arco y el golero Galíndez tuvo que extremarse para atajar el balón que previamente se impactó en el vertical.



U. Católica respondió a continuación con Juan Manuel Tévez quiem remató al arco pero lo hizo desviado.

Jeison Chalá (der.) de la Universidad Católica pelea la posesión del balón con el mediocampista de Lanus Nicolas Pasquini (izq.) durante el partido de ida de la Fase 1 de la Copa Sudamericana jugado en el estadio "La Fortaleza" en Lanus, Buenos Aires, Argentina, el miércoles 12 de febrero del 2020. AFP

El partido es dirigido por el árbitro de nacionalidad paraguaya Eber Aquino, asistido por sus compatriotas Juan Zorrilla y Darío Gaona. El cuarto árbitro es el chileno Julio Bascuñán.

Alineación de Lanús:

¡Nuestro equipo está definido para esta tarde!#JuegaLanús 🇱🇻 ¡DALEEE! pic.twitter.com/mqTLVL9A25 — Club Atlético Lanús (@clublanus) February 12, 2020

Alineación de la Universidad Católica: