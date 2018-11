Marcelo Trobbiani, exfigura de BSC,  quiere que Boca gane la Libertadores 

LEA TAMBIÉN

Marcelo Antonio Trobbiani resaltó su amor por Boca Juniors y también el deseo porque gane el inédito Superclásico por la final de la Copa Libertadores 2018, alentado por los grandes recuerdos de sus actuaciones contra River Plate.

"Son tantos los recuerdos que llevo de los clásicos defendiendo a Boca, pero dos me marcaron: el de mi debut con 20 años y el que no logramos empatar, porque Ubaldo Fillol me atajó el cobro de un tiro penalti", afirmó Trobbiani a Efe.



El actual entrenador de las divisiones formativas del Barcelona SC, precisó que si bien el clásico de su debut no fue por el título, lo recuerda bastante. Se jugó el 3 de febrero de 1974.



"Es uno de los que más recuerdo porque goleamos por 5-2 a River, con cuatro goles del debutante Carlos María García Cambón".



Trobbiani destacó que García Cambón era "un delantero muy fino, muy talentoso, que recién llegaba del Chacarita Juniors".



"Tampoco me olvido cuando ese gran portero, el Pato Fillol, me atajó un penalti, que si lo convertía empatábamos el clásico, por lo que me quedó de por vida esa amargura", dijo.



El finalista de la Libertadores en 1990 con el Barcelona, que perdió frente al Olimpia paraguayo, espera que los dos Superclásicos "sean una verdadera fiesta, pero que gane Boca".



"No hay favorito, creo que en el medio campo lleva un poco de ventaja River, que Boca tendrá que contrarrestar con juego más combativo, por lo que está muy parejo este clásico y, sobre todo, en una final de América", expresó.

Trobbiani señaló que verá el partido en Ecuador. "Junto a mi hijo Pablo (que dirige el equipo de reservas de Barcelona), amigos aficionados de Boca y también hinchas de River".