Técnico U. cerró su participación en la LigaPro 2019 con una victoria 3-2 ante Aucas

Técnico Universitario cerró su participación en el campeonato nacional LigaPro con una apretada victoria 3-2 ante Sociedad Deportiva Aucas, este sábado 2 de noviembre del 2019 jugado en el estadio Bellavista de Ambato.

Con este resultado, el conjunto oriental que caía por goleada (3-0), y que intentó remontar el marcador en los últimos 10 minutos pero sin éxito, sumó 49 unidades y se ubicó en el séptimo lugar de la tabla de ubicaciones debido a su gol diferencia. Liga de Quito acumuló un similar puntaje pero el gol diferencia de la ‘U’ es +16. Aucas deberá esperar rival para los ‘playoffs’, aquel club que finalice en el segundo lugar de la clasificación de la etapa regular del torneo.



Alexis Santa Cruz (37’), Jefferson Caicedo (53’) y Diego Dorregaray (80’) anotaron los goles del ‘Rodillo Rojo’. Descontaron Santiago Micolta (87’) y Pablo Burzio (90+1’) para la escuadra oriental.



El conjunto oriental saltó al campo de juego buscando abrir el marcador antes de los 15 minutos. Víctor Figueroa al 2’ cobró un córner por derecha que no prosperó. La respuesta del ‘Rodillo Rojo’ llegó al 13’ cuando Jefferson Caicedo remató de media distancia y Anthony Bedoya desvió el esférico al lateral.



Al minuto siguiente llegó la réplica de Aucas con un potente remate de Pablo Burzio y que fue atajado por el golero Walter Chávez. A partir de ese minuto, el cotejo se volvió de ida y vuelta con jugadas en ataque de los dos clubes.



Para el 18’ Matias Duffard se aproximó al área y remató con potencia al arco. El balón salió desviado sobre el horizontal.



Cuando transcurría el minuto 37’, el conjunto local cobró un córner desde la izquierda y Alexis Santa Cruz de espaldas al arco, se las arregló para peinar el balón y vencer al golero Darwin Cuero para anotar el primer gol del cotejo. A jugada seguida se escapa por izquierda Orlen Quintero y Jefferson Caicedo remató al arco pero le golero Cuero estuvo atento para atajar.



El conjunto capitalino respondió al 43’ con Juan Manuel Tévez quien a la salida de un lateral por derecha, ingresó al área rival y en el ‘mano a mano’ con el golero Walter Chávez no pudo definir.



Para el segundo tiempo, Técnico Universitario saltó al campo de juego buscando aumentar la ventaja en el marcador.



Edwin Méndez al 47’ por derecha y en la frontal del área, eludió sus marcas y con pierna diestra elevó el esférico buscando el arco rival, pero el balón se impactó en el vertical derecho del golero Luis Fernando Fernández. Y tres minutos más tarde, a la salida de un córner por derecha, Eddie Guevara cayó dentro del área y el árbitro no dudó en dictaminar infracción penal. Jefferson Caicedo fue el encargado de cobrar la pena máxima y con un potente remate de pierna zurda, anotó el segundo gol del ‘Rodillo Rojo’.



Aucas respondió al 54’ con Víctor Figueroa que se escapó por derecha y remató al andar buscando descontar. Alexander Alvarado remató de cabeza y el esférico se impactó en el horizontal del golero Walter Chávez.



Técnico Universitario jugó con 10 futbolistas desde el minuto 72’ porque Orlen Quintero cometió una infracción sobre Alexander Alvarado. El árbitro Marlon Vera exhibió la segunda cartulina amarilla al jugador del ‘Rodillo Rojo’.



Aucas insistió en el ataque y al 77’ Pablo Burzio remató al arco y obligó al golero Chávez a extremarse para desviar el balón al córner. Pero al 80’ Edwin Méndez habilitó a Diego Dorregaray quien desde la frontal del área, anotó el tercer gol para Técnico Universitario.



Y cuando transcurría el minuto 86’Aucas llegó al área rival más con corazón que con fútbol y Víctor Figueroa después de una sucesión de remates, anotó el gol del descuento para el conjunto oriental que no se conformó con esta anotación. Alexander Alvarado al 88’ se escapó por la izquierda y envió el centro al área para que Pablo Burzio anote el segundo gol del Aucas.



El partido fue dirigido por el árbitro Marlon Vera y estuvo asistido por Ángel Ulloa y Juan Carlos Tualombo. El cuarto árbitro fue Manuel Carriel y el comisario fue Jaime Camacho.



