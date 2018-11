Sterling ofrece disculpas al árbitro por polémica tras el penalti inexistente

LEA TAMBIÉN

Raheem Sterling, extremo del Manchester City, ofreció disculpas al árbitro Victor Kassai por el penalti inexistente que este le señaló y aseguró que no se dio cuenta de lo que pasaba en ese momento.

El polémico penal fue parte del triunfo del Manchester City, que se clasificó virtualmente a octavos de final al derrotar al Shakhtar Donetsk (6-0) con goles de David Silva, Gabriel Jesús, por partida doble, Riyad Mahrez y Raheem Sterling que transformó un penalti inexistente e inexplicable que se inventó Victor Kassai.



Después de que David Silva anotase por tercer partido consecutivo de Liga de Campeones, llegó la jugada más polémica de la noche Champions y uno de los penaltis más absurdos que el Etihad Stadium y el mundo del fútbol recuerdan.

'Piscinazo' de Sterling y el árbitro y pita penalti pic.twitter.com/ZbSlETJ1Ze — RETAbet (@apuestasRETA) November 7, 2018



Raheem Sterling se adentró en el área, preparó la pierna para pegarle ante el portero del Shakhtar, pero midió mal. Golpeó con el empeine y no encontró el cuero, se topó con el césped y cayó con estrépito. Pese a que el defensor que le perseguía, Mykola Matvyenko, estaba a un metro del inglés, Kassai, colocado detrás de ellos, señaló el punto de penalti.



Andrij Pyatov, portero ucraniano, se echaba las manos a la cabeza de incredulidad, mientras protestaba al colegiado húngaro, pero no cambió de parecer al tiempo que todas las miradas se concentraban en el árbitro de fondo, impasible ante la polémica.

El árbitro Victor Kassai pitó un penal a favor del City, tras considerar que la caída de Raheem Sterling fue una falta de Shakhtar Donetsk, durante el partido del miércoles 7 de noviembre de Champions League. Foto: EFE



Gabriel Jesús hizo una paradiña y aprovechó la ocasión para estrenar su casillero este año en la competición europea.



El penalti no empañó aun así el claro dominio de los Cityzens que durmieron el partido y encontraron el tercer premio ya en la segunda parte. Con un par de minutos en el electrónico, Sterling convirtió el doblete al arrancar desde tres cuartos, llegar a la frontal y definir al palo largo, con una preciosa parábola.



Sterling consideró que la actuación del miércoles "ha sido una gran victoria. La derrota con el Lyon fue un toque de atención", dijo el jugador inglés.



"Fui a golpear el esférico y no sé que pasó. No noté que le diera. Se escapó la pelota. Le pido disculpas al árbitro", respondió Sterling sobre el discutido penalti.