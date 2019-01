La suerte definirá los Grupos de la Copa América en una ceremonia en Río de Janeiro

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

Un sorteo en una ceremonia especial que será realizada el jueves 24 de enero de 2019 en Río de Janeiro (17:30 hora de Ecuador) y que contará con la participación de varias estrellas sudamericanas del fútbol definirá los tres grupos en que se dividirán los 12 participantes de la Copa América Brasil 2019.

En su cuadragésima sexta edición, la Copa América, que regresa a Brasil tras 30 años de ausencia, será disputada entre el 14 de junio y el 7 de julio por los 10 miembros de la Conmebol (Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela) y por Japón y Catar como países invitados.



Hasta ahora lo único que escapa de la suerte es la cabeza de los grupos, ya que Brasil, como anfitrión, liderará el Grupo 1, y Argentina y Uruguay, como sus escoltas en la última clasificación de la FIFA, estarán al frente de los grupos 2 o 3.



Igualmente está preestablecido que Japón y Catar, incluso en bolilleros diferentes, no podrán formar parte del mismo grupo.



Lo demás dependerá de la suerte y del orden en que sean retirados los nombres de las selecciones de los cuatro bolilleros, en una ceremonia en la Ciudad de las Artes de Río de Janeiro organizada por la Conmebol (Confederación Sudamericana de Fútbol) y por el Comité Organizador Local de la Copa América, y que contará con la presencia de conocidos astros como Cafú, Ronaldinho Gaúcho, Zico y Marta.

​

Vibre com o Sorteio da @CONMEBOL Copa América 2019 amanhã às 20:30h (Horário Brasília)!



⚽️🌟🏆



¡Vibra mañana con el Sorteo de la @CONMEBOL Copa América 2019 a las 20:30h (Horario Brasilia)!#CopaAmerica #CopaAmerica2019 pic.twitter.com/CljvlhGawG — Copa América (@CopaAmerica) January 23, 2019



La atacante brasileña Marta, seis veces elegida por la FIFA como mejor futbolista del mundo; el exfutbolista argentino Javier Zanetti; el exfutbolista brasileño Zico y el entrenador colombiano Francisco Maturana actuarán como asistentes oficiales en cada uno de los cuatro bolilleros, cada uno con tres selecciones.



La Conmebol decidió en noviembre pasado que los equipos se dividirían en los bolilleros de acuerdo con su clasificación en el último escalafón de selecciones de la FIFA, con el fin de que las mejores selecciones de Sudamérica no se crucen en la fase de grupos.



Marta será la asistente del bolillero 1, que debe definir si Argentina o Uruguay encabezarán el Grupo 2 o el Grupo 3.



Zanetti, segundo jugador con más partidos en la historia de la selección argentina, quedará en el bolillero 2, en el que están las papeletas de Colombia, Chile y Perú, mientras que Zico estará en el 3, en el que estarán Venezuela, Paraguay y Japón.

A Maturana, técnico con la selección colombiana campeona en 2001, le corresponderá el bolillero 4, con Ecuador, Bolivia y Catar.



Cafú, como embajador de la Copa América, será el presentador del sorteo y Ronaldinho Gaúcho hará una participación especial en la que se recordará su trayectoria en el torneo, como el gol a Venezuela en la edición de 1999 cuando tenía 19 años.



La Copa América de 2019 se disputará en seis estadios de cinco ciudades brasileñas: el Maracaná de Río de Janeiro, el Mineirao de Belo Horizonte, la Arena do Gremio de Porto Alegre y la Arena Fonte Nova de Salvador. Los otros dos son el Morumbí y el Arena Corinthians, ambos en Sao Paulo.



De los seis, tan solo la Arena do Gremio y el Morumbí de Sao Paulo no albergaron partidos del Mundial Brasil 2014.

El partido inaugural será disputado en el Morumbí y contará con la presencia de Brasil. La final se jugará en el Maracaná, y las semifinales, el 2 y el 3 de julio, en Belo Horizonte y Porto Alegre.



Al menos seis entrenadores de las selecciones que disputarán la Copa América estarán presentes en el sorteo, según confirmaron los organizadores a Efe.



Además de Lionel Scaloni, de Argentina, a la ceremonia en Río acudirán Adenor Leonardo Bachi, ‘Tite’, de Brasil; Óscar Tabárez, de Uruguay; Eduardo Villegas, de Bolivia, y los colombianos Juan Carlos Osorio, de Paraguay, y Reinaldo Rueda, de Chile.



Un ausente comanda el equipo que disputa actualmente el Campeonato Sudamericano Sub20 en Chile: Rafael Dudamel, de Venezuela, mientras que el argentino Ricardo Gareca, de Perú, también está en tierra austral siguiendo a la blanquirroja juvenil, pese a no ser el seleccionador de esa categoría.

Colombia no tendrá representante ya que se encuentra sin seleccionador y Arturo Reyes, el interino que la dirigió a finales del año pasado tras la salida del argentino José Pekerman, está al frente de la sub20 en Chile.



Los seleccionadores de Japón y Catar se ausentarán por los compromisos de sus equipos en la Copa de Asia.



La única duda es el colombiano Hernán Darío Gómez, seleccionador de Ecuador, cuya presencia no ha sido confirmada por la Conmebol.



A partir del sorteo, cuando ya se conozcan las sedes y las fechas de sus compromisos en la primera fase, cada selección podrá definir la ciudad en que montará su cuartel general y asuntos como logística, hospedaje y canchas de entrenamiento.



Para facilitar este trabajo, el Comité Organizador Local ofrece desde el martes en Río de Janeiro un ‘Seminario de Equipos’ en el que técnicos y representantes de las 12 selecciones competidores reciben informaciones sobre logística, transporte, seguridad, comercialización y arbitraje, entre otros.



Los representantes de cada selección igualmente han recibido en los dos últimos días informaciones sobre las cinco ciudades sede y sus respectivos estadios.