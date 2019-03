La LigaPro oficializó los árbitros y horarios para la sexta fecha del torneo

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

El clásico quiteño, entre Liga de Quito y Aucas, se destaca como el partido más atractivo de la sexta fecha del campeonato nacional. La LigaPro programó los ocho juegos para esta jornada, que se disputará entre el 15 y 18 de marzo del 2019.

Los albos regresarán al país este 14 de marzo, tras su última derrota en la Copa Libertadores, 3-0 ante Flamengo, en Brasil. Además, los azucenas buscan recuperar el liderato de la tabla del torneo local, tras descender cinco puestos.

Así quedó definida la sexta fecha:



Viernes 15 de marzo:

​

Mushuc Runa vs Independiente del Valle (15:00)



Estadio Bellavista



Árbitro: Augusto Aragón



Asistente 1: Guilber Gracia



Asistente 2: Wilson Arévalo





Sábado 16 de marzo:



Olmedo vs Guayaquil City (15:00)



Estadio Olímpico de Riobamba



Árbitro: Vinicio Espinel



Asistente 1: Darío Morán



Asistente 2: Guillermo Parra





Universidad Católica vs Delfín (17:15)



Estadio Olímpico Atahualpa



Árbitro: Guillermo Guerrero



Asistente 1: Juan Macías



Asistente 2: David Vacacela





América vs Macará (19:30)



Estadio Olímpico Atahualpa



Árbitro: Roberto Alarcón



Asistente 1: Byron Romero



Asistente 2: José Alvarado





Domingo 17 de marzo



Liga de Quito vs Aucas (12:00)



Estadio Rodrigo Paz



Árbitro Roddy Zambrano



Asistente 1: Luis Vera



Asistente 2: Jorge Párraga





Fuerza Amarilla vs Barcelona (15:00)



Estadio Nueve de Mayo



Árbitro: Carlos Orbe



Asistente 1: Ricardo Barén



Asistente 2: Luis González





Emelec vs El Nacional (17:30)



Estadio George Capwell



Árbitro: Luis Quiroz



Asistente 1: Edwin Bravo



Asistente 2: Juan Aguiar





Lunes 18 de marzo



Dep. Cuenca vs Tec. Universitario (20:00)



Estadio Alejandro Serrano



Árbitro: José Espinel



Asistente 1: Luis García



Asistente 2: Félix Vera