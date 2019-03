La ‘Tri’ Sub 20 finalizó su primer microciclo premundialista

LEA TAMBIÉN

La 'Tri' Sub 20 cierra este miércoles 13 de marzo del 2019 su primer microciclo de preparación para el Mundial de la categoría que se disputará en Polonia. El DT Jorge Célico aprovechó estos primeros días de trabajo para observar a nuevos jugadores que podrían ser tomados en cuenta para el torneo.

La Tri Sub 20 jugó un amistoso con la Sub 17, que afina detalles para su viaje a Lima (Perú), donde se jugará el Sudamericano de la categoría.



La idea de Célico y de Javier Rodríguez, técnico de la Selección Sub 17, era probar la mayor cantidad de jugadores posibles.



En el equipo campeón Sudamericano, varios de los estelares fueron suplentes. Ese es el caso de Leonardo Campana, quien además vive un momento especial tras ser citado para la Selección absoluta.



“He tomado con mucha responsabilidad y humildad está convocatoria”, dijo Campana.