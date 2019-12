La Selección preolímpica de Ecuador no contó con el apoyo de los clubes

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

Desde hace un mes y medio, Jorge Célico y su equipo de trabajo recibieron continuos reveses en su objetivo de armar la Selección ecuatoriana que participará en el Preolímpico de Colombia 2020, que se iniciará el 18 de enero.

Célico tomó contacto con los dirigentes de Sporting Lisboa para convocar a Gonzalo Plata, el veloz mediapunta, al que ya hizo debutar en la Tri mayor. La respuesta fue negativa porque el torneo juvenil, que entrega dos cupos para los Olímpicos de Tokio, no tiene el aval de la FIFA y, por ende, los clubes no están obligados a ceder a sus futbolistas.



También hubo una carta al Orlando City pidiendo facilidades para que el volante Jhegson Méndez refuerce a la Selección. La respuesta del equipo de la MLS sorprendió al técnico. El cuadro violeta respondió en un comunicado que el nivel de Méndez “da para una Selección mayor y no para un equipo Sub 23”. Lo mismo sucedió con el Santos de México, que no prestó al zaguero central Félix Torres.



Los dos únicos clubes del extranjero que facilitaron a sus jugadores son Jackson Poroso, del Santos brasileño, y Jordan Rezabala de Xolos de México.



En el caso del torneo local, la situación fue similar. La semana pasada, Emelec hizo pública su medida de no ceder a Joao Rojas, Bryan Cabezas y Bryan Carabalí. Los tres cuentan con experiencia en Primera e incluso Cabezas, con incursiones en el exterior y una final de la Copa Libertadores, en 2016, con Independiente del Valle.

Otra negativa fue la de Aucas, según contó el preparador físico del equipo juvenil, Diego Cuvi. El pasado viernes, mientras el equipo tricolor cumplía un microciclo de trabajo en Perú, el cuerpo técnico fue notificado de la intención del cuadro oriental de no facilitar a Johan Lara, John Espinoza, Gregori Anangonó y Alexander Alvarado para la competición internacional que comenzará el 18 de enero. Ese día, Ecuador se medirá con Chile en Armenia.



De los citados en el club oriental, Espinoza y Alvarado fueron titulares indiscutidos en la Selección Sub 20 e incluso ya debutaron en la Selección mayor.



Cuvi sostiene que la medida en el caso de los clubes ecuatorianos resultó sorpresiva y compromete las opciones competitivas del equipo. Ecuador competirá en el grupo A ante Argentina, Venezuela, Chile y el local Colombia.



En el Preolímpico hay dos grupos de cinco equipos. Los dos mejores de cada llave accederán a un cuadrangular final y las dos selecciones que obtengan mayor puntaje conseguirán su paso a los Juegos Olímpicos de Tokio.

Con todos esos inconvenientes, Célico ya elaboró una lista de convocados en las que tuvo que suprimir a los jugadores de Aucas, que estuvieron hasta el último microciclo. El plazo para presentar este listado ante las autoridades de Conmebol terminará el viernes. La lista reposa desde el fin de semana en las oficinas de la Federación Ecuatoriana de Fútbol.



¿Qué se viene para el equipo? El DT confirma que en la noche del 3 de enero, los jugadores citados tendrán que presentarse en la Casa de la Selección. A partir de ese momento, el equipo tendrá 15 días antes de su debut en el certamen.



Pese a las ausencias, el plantel tiene a gente con experiencia. Hay cuatro jugadores que fueron campeones de la Copa Sudamericana con Independiente: John Sánchez, Antohny Landázuri, Alan Franco y el ariete Alejandro Cabeza.