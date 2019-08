El delantero Rodrigo Aguirre de LDU estará en observación médica

LEA TAMBIÉN

El delantero uruguayo Rodrigo Aguirre fue ingresado a un hospital y estará en observación durante 48 horas. El atacante de Liga de Quito salió golpeado en el primer tiempo del partido ante Boca Juniors, por la ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores.

En la derrota de Liga 3-0 ante los argentinos, el ‘negro’ Aguirre, como es conocido el goleador de los albos, sufrió un golpe en su cabeza al minuto 29. Sintió molestias y trató de seguir en el partido, pero no pudo. Fue reemplazado y al finalizar el partido fue trasladado a un hospital en el norte de la capital en donde fue ingresado como medida preventiva.



Richard Cabezas, el médico de Liga, explicó lo ocurrido con el jugador. “Aguirre (Richard) tuvo una conmoción leve, hoy el neurólogo le vuelve a revisar para darle o no el alta. En todo caso tendrá que tener un reposo. Los exámenes que se le hicieron a Rodrigo no arrojaron ningún problema grave. Tiene un reposo de 48 horas”, explicó el galeno.



El jugador quedaría descartado para el partido del campeonato nacional LigaPro del fin de semana. Los albos jugarán ante Técnico Universitario en el Bellavista y enseguida emprenderán el viaje con rumbo a Buenos Aires para el partio de revancha ante Boca Juniors en el mítico estadio La Bombonera.