Robert Burbano forma parte de la reestructuración de Emelec, Dreer está en duda

La cuenta oficial de Twitter de Emelec confirmó el regreso de Robert Burbano, que en el 2019 fue figura en el campeonato de Delfín SC. El mediocampista estaba a préstamo en el cuadro manabita y volvió con el conjunto eléctrico, dueño de sus derechos deportivos.

El atacante cuenta con la aprobación del entrenador español Ismael Rescalvo, que lo incluyó en la lista de jugadores que viajarán a España el próximo 6 de enero del 2020, para iniciar con los trabajos de pretemporada.



Tras la salida de Fernando Guerrero, Gabriel Cortez y Fernando Luna, el equipo eléctrico se quedó con Carlos Orejuela como el único volante por el costado diestro. Burbano regresó para reforzar el ataque por esa banda.

Robert Burbano se reintegra al Club Sport Emelec para la temporada 2020.



Quien al parecer no seguirá en el club para el 2020 es el guardameta Esteban Dreer, cuyo contrato finalizó el pasado domingo 15 de diciembre. El portero de 38 años no ha acordado la renovación de su vínculo, por diferencias en la renegociación de su sueldo y su periodo de permanencia.



“De momento es un jugador libre como él lo dijo, no pasa por querer sino por tratar de hacer lo que deportiva y económicamente se ajusta a nuestra expectativas, todo tiene un principio y un final”, dijo el presidente Nassib Neme, respecto de Dreer, en el programa Así Amaneció.



Hasta el momento, Emelec confirmó la contratación de cuatro jugadores, como refuerzos para el 2020; dos son nacionales y otros dos foráneos. Se tiene previsto que el club contrate a un volante creativo, un portero y un atacante por derecha, para completar la plantilla.