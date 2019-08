René Higuita alentará al Aucas desde las gradas en el ‘Superclásico’

LEA TAMBIÉN

El colombiano René Higuita, exarquero profesional, regresó al país y prometió apoyar al Aucas desde las gradas, en el Superclásico ante Liga de Quito. Incluso dijo que llevará su matraca, siempre y cuando se lo permita la seguridad, para hacer algo de bulla a favor de su exequipo.

El golero paisa, recordado por la maniobra del escorpión, respondió algunas inquietudes de los aficionados y de alumnos universitarios. Con todo su carisma recordó los momentos más lindos que vivió en el club que lo acogió en el 2004 y también los momentos que le tocó vivir en su carrera deportiva.



“Si me toca equivocarme nuevamente, como pasó en el Mundial de Italia 90 ante Camerún, me vuelvo a equivocar. Al menos, como jugador y persona, le dejé un legado al fútbol. Eso de que el golero debe jugar con el pie fue gracias a nuestras equivocaciones”, dijo sonriente.



En el evento también hizo de testigo de la firma del convenio entre Aucas y la Universidad Tecnológica Particular de Loja. Este centro de educación superior brindará ayuda a los jugadores y colaboradores del cuadro indio para que estudien una carrera profesional.



Para finalizar el evento, el cafetero fue retado a hacer un escorpión. La maniobra no la hacía desde hace 11 años. Su amigo y excompañero Gustavo Figueroa fue el encargado de patear el balón para que el eterno Higuita hiciera su movimiento.



Al final fue aplaudido por los cientos de aficionados presentes, quienes aprovecharon para sacarse fotografías con el ‘loco’, como apodaron al colombiano en los años 90.