54 refuerzos llegaron a los clubes de las series A y B del fútbol ecuatoriano

Jonatan Álvez tiene previsto sumarse a los entrenamientos del Barcelona Sporting Club en el transcurso de la semana, luego de firmar el contrato que lo vincula con el club por un año y medio. El uruguayo es el primer fichaje de los guayaquileños.

La Comisión de Fútbol se reu­nió la noche del lunes, en el estadio Monumental, para concretar el fichaje del charrúa. Allí se decidió apostar por el regreso del delantero, que fue protagonista en la obtención del título del 2016.



Los toreros vendieron los derechos deportivos de Álvez al Junior de Colombia, a finales del 2017, y desde mediados de junio iniciaron las negociaciones para su regreso. En la reu­nión del lunes se acordaron los montos de la transferencia y el salario del futbolista.



Álvez también fue el goleador de los toreros –con seis tantos– en la Copa Libertadores del 2017, cuando llegaron a las semifinales.



El cuadro colombiano buscaba finalizar su vínculo con el jugador; además de Barcelona SC, Álvez fue ofrecido a LDU, equipo donde militó el 2015.

Álvez, que peleará el puesto con Ángel Quiñónez, Óscar Estupiñán y Leonardo Campana, es uno de los 54 futbolistas que se han incorporado a los clubes de la Series A y B, después del receso por la Copa América de Brasil.

El entrenador Leonardo Ramos está contento con la llegada del ariete de 31 años. “Es un jugador que nos va a aportar mucho”, dijo el DT amarillo.



Por el momento, la directiva canaria evitó hablar de los montos de contratación; la primera vez que vincularon a Álvez hicieron un convenio con la farmacéutica Difare, para el pago de sus honorarios.



El fichaje de Álvez debe ser revisado por el departamento de control financiero de la LigaPro, que lo autorizará una vez que el club presente las garantías para cubrir sus salarios.



Esto forma parte de la ejecución del Reglamento de Control Financiero de la Liga, que entro en vigencia este año y que regula a los 26 clubes de las series A y B. Se puso en práctica a propósito del déficit acumulado que registran los clubes, que supera los USD 100 millones, según la revelación que hizo Luis Manfredi.

El mismo procedimiento se sigue con LDU, que fichó a Luis Antonio Valencia. El regreso al país del exjugador del Manchester United generó impacto internacional. El volante firmó un contrato de dos años.



‘Toño’ ya se entrena con los quiteños, pero no estará presente en el partido de pasado mañana ante Olmedo, en el reinicio de la Liga. Su habilitación aún no se oficializa.



Según Esteban Paz, la inversión por Valencia generará ingresos a corto plazo, gracias a la imagen comercial del jugador. El amistoso ante Manchester United, el 2020, es uno de esos beneficios.



Luigi Macchiavello, de prensa de la LigaPro, mencionó que debido al trabajo que realiza la comisión financiera, aún no se hacen públicos los nombres de los jugadores habilitados. Se tenía previsto que el primer listado se presentara ayer.

El libro de pases se abrió el pasado 24 de junio y se cerrará el 24 de este mes. Durante ese tiempo, los clubes pueden inscribir a jugadores nacionales y extranjeros; la reglamentación de este año permite el paso de futbolistas de un club a otro, sin importar que estos militen en la misma categoría.



Hasta el momento, 18 clubes de Primera Categoría ficharon a 51 jugadores. Aucas y Mushuc Runa son los equipos que más fichajes oficializaron.



En el caso de los orientales, se buscó reforzar a la parte defensiva. De sus cinco incorporaciones, tres son zagueros, uno es arquero y el restante es el delantero Víctor Figueroa.



Los ambateños enfocan sus esfuerzos en mantener la categoría. El entrenador Martín Cardetti, de Mushuc Runa, solicitó refuerzos y también separó a seis futbolistas.