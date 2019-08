El recambio de futbolistas aún no da resultado en Emelec

LEA TAMBIÉN

La última práctica de Emelec se inició con un silencio incómodo y una reunión para rezar, en el centro de la cancha principal del complejo de Samanes. Los eléctricos salieron de la zona de clasificación a los ‘play-offs’, tras una racha de cuatro partidos sin ganar.

Esteban Dreer fue el último en sumarse al grupo, luego de conversar con los periodistas que cubrieron la práctica. El portero estaba evidentemente incómodo por la mala temporada que realiza su equipo, que tras 21 fechas está en el 10º puesto, con 27 puntos, 19 menos que el líder, Macará.



Según el golero, una de las razones del bajo rendimiento del equipo es el recambio que se realizó en la plantilla desde el año pasado.



Desde el 2018, la directiva eléctrica contrató a 19 jugadores y tuvieron tres entrenadores.



“Hubo recambios, es difícil encontrar el equipo. Hay jugadores que están lesionados, nos costó tener regularidad. Esta es la plantilla que hay, la que se armó en diciembre, trato de decirles a los ‘pibes’ que en esta institución siempre te exigen salir campeón”, dijo.

El colombiano Estéfano Arango, el argentino Joel López, los ecuatorianos José Hurtado, Billy Arce y Kevin Arroyo fueron separados en menos de un año, debido a su rendimiento irregular.



En esta temporada la directiva apostó a las contrataciones de jugadores nacionales con pasado en ligas del extranjero, como Bryan Cabezas y Gabriel Cortez. Sin embargo, tras 21 fechas, ninguno de los dos logró consolidarse.



Ellos llegaron para reemplazar a jugadores que fueron figuras en años anteriores, como Ángel Mena, Fernando Gaibor, Bryan Angulo...



Salvador Capitano, exentrenador de Emelec, coincide con Dreer en cuanto al proceso de recambio de la plantilla. Sin embargo, mencionó que los jugadores que llegaron no han llenado las expectativas.



“Son buenos jugadores, pero en Emelec no es lo mismo que jugar en un equipo chico donde no hay ninguna presión. No logran ejecutar el estilo de juego”, dijo el estratega, que recordó que el entrenador Ismael Rescalvo usó alineaciones distintas en las últimas cuatro fechas.



Por otro lado, Raúl Avilés lamenta que hasta el momento los eléctricos no hayan definido un estilo de juego efectivo. “Es un equipo sin ideas, sin compromiso, sin responsabilidad para encarar”, dijo.



Señaló al exentrenador Mariano Soso como uno de los responsables por la mala temporada. Según su criterio, la salida de Robert Burbano y Osbaldo Lastra –solicitadas por el DT gaucho– perjudicaron la estructura del equipo.



Dreer reconoció que tienen aspectos por mejorar, pero confía en una clasificación a los ‘play-offs’, puesto que aún restan nueve fechas para el final de la etapa regular.



“Si estamos donde estamos es porque algo hicimos mal, pero yo tengo fe en que podremos terminar bien; el año pasado estuvimos en una situación similar y jugamos la final. Tenemos que mejorar como todos los clubes”, dijo.