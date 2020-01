Rafael Dudamel renuncia a la selección de fútbol de Venezuela

LEA TAMBIÉN

Rafael Dudamel renunció a la dirección técnica de la selección de fútbol de Venezuela, cuando faltan tres meses para el inicio de la eliminatoria sudamericana del Mundial de Catar 2022, informaron este miércoles 1 de enero del 2019 fuentes próximas a la negociación.

Dudamel, de 46 años, anunciará públicamente su dimisión el jueves 2 de enero mediante una carta abierta, en la que explicará las razones que lo llevaron a tomar esta decisión. El exarquero comunicó su renuncia a la directiva de la Federación Venezolana de Fútbol (FVF) .



La prensa brasileña vincula al técnico yaracuyano con el Atlético Mineiro, que busca entrenador luego de la salida de Vágner Mancini.



El adiós de Dudamel marca el comienzo de un año clave para Venezuela, pues en el calendario aparece la Copa América Argentina/Colombia-2020 junto al arranque de la clasificatoria de la Copa del Mundo. Los primeros compromisos premundialistas de la Vinotinto serán en marzo frente a Colombia, como visitante, y Paraguay, como local.



La Copa América se disputará entre el 12 de junio y el 12 de julio.



La FVF no ha informado sobre el fin del ciclo de Dudamel y tampoco sobre los probables sucesores.



El exguardameta asumió el mando de la selección venezolana el 1 de abril de 2016, luego del despido de Noel 'Chita' Sanvicente.



Bajo el mando de Dudamel, Venezuela jugó 42 partidos entre competencia oficial y compromisos amistosos, con 12 victorias, 17 empates y 13 derrotas, 52 goles a favor y 49 en contra. La cuenta incluye tres compromisos no oficiales contra selecciones de Galicia, País Vasco y Cataluña, todas comunidades autónomas de España.



En la hoja de servicios del técnico está un brillante pasado con las categorías base de la Vinotinto, con par de participaciones en mundiales Sub-17 (2013) y Sub-20 (2017) .



Con la Sub-20 consiguió un inédito subcampeonato en la Copa del Mundo juvenil.



Las últimas presentaciones de Venezuela con Dudamel habían sido positivas. Después de alcanzar los cuartos de final en la Copa América de Brasil-2019, el equipo jugó cuatro amistosos, con un empate con Colombia (0-0) y triunfos ante Bolivia (4-1) , Trinidad y Tobago (2-0) y Japón (1-4) .