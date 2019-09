El proceso de renovación de la Selección se fortaleció con cinco debutantes

LEA TAMBIÉN

El entrenador encargado de la Selección ecuatoriana de fútbol, el argentino Jorge Célico, no tuvo miedo a impulsar el proceso de renovación en la Tri en la fecha FIFA.

Así, en el amistoso en el que Ecuador triunfó 1-0 ante Perú, en Estados Unidos, el técnico interino promovió el debut de cinco futbolistas con la Tricolor de mayores.



Tres fueron titulares: el guardameta Pedro Ortiz, el lateral derecho Andrés López y el volante ofensivo Gonzalo Plata. En cambio, dos entraron a la variante, en el segundo tiempo del juego: Jonathan Borja y el mundialista Sub 20, José Cifuentes.



Tras lograr la victoria, el DT de la Tri tuvo elogios para su grupo de futbolistas e hizo un pedido especial. “Por favor pongan mucha atención a estos jóvenes, que vinieron a la Selección por su camiseta. Son el futuro, no me queda la menor duda”, dijo en su discurso.



Con esa opinión coincide el exfutbolista Juan Carlos Burbano. El exmundialista destacó el compromiso que mostraron los futbolistas jóvenes de Ecuador durante el partido.

El interinazgo de Célico sirvió para que el técnico, con el apoyo de la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF), dé oportunidades a siete seleccionados que estuvieron en el Mundial Sub 20 en Polonia.



En la lista de 23 jugadores que concentró Ecuador se registran 11 nombres nuevos en la Selección de mayores.



Aún hay seis que esperan su oportunidad para debutar en el amistoso contra Bolivia, el martes 10 de septiembre, en el estadio Alejandro Serrano Aguilar de Cuenca.



Los goleros Johan Padilla y Brian Heras confían en tener algunos minutos contra los bolivianos. John Espinoza, Félix Torres, Jakcson Porozo y Alexander Alvarado también esperan por su oportunidad.



“Cuando veía la alineación inicial contra Perú pensaba que nos faltaba un cinco, pero con el desempeño de Jhegson Méndez y el compromiso de todo el grupo, eso no se sintió. La actitud que tuvieron todos sirve para que todos nos unamos y volvamos a confiar en estos chicos”, agregó Burbano.



El promedio de edad del actual grupo de la Tri es de 23 años. El golero Ortiz, del Delfín, es el que más edad tiene: 29. En cambio, Plata tiene 18.



Este último salió golpeado sobre el final del partido por una entrada fuerte de Miguel Trauco, a los 87 minutos del partido, pero según el reporte médico de la FEF la lesión no fue de gravedad.



Célico pidió a los seleccionados más compromiso para la segunda prueba que tendrá en el interinazgo contra Bolivia.

¡Un momento👆🏼, esto no ha terminado! ¡Nos vemos en Cuenca!



⚽️ ECUADOR 🇪🇨 VS 🇧🇴 BOLIVIA



🗓 Martes 10 | septiembre

🕖 19h00

🏟 Alejandro Serrano Aguilar pic.twitter.com/4Luz40FiuU — FEF Ecuador (@FEFecuador) September 6, 2019



Buscará que el equipo vuelva a mostrar los valores que tuvo en Estados Unidos. “La solidaridad, la fortaleza de un equipo que interpretó lo mismo en el campo de juego nos dio la posibilidad de ganar. El rasgo distintivo fue su solidaridad, la frescura... un equipo muy joven”, recalcó el DT.



Jaime Estrada, vicepresidente de la Ecuafútbol, elogió el trabajo de Célico en esta fecha de amistosos. “Sabemos el potencial de Jorge Célico. Apuntamos a que él mantenga el proceso en divisiones formativas y creemos que esa es la prioridad”, dijo el directivo.



Después del partido ante Bolivia se espera el informe del técnico. Este será entregado al nuevo cuerpo técnico que llegaría en octubre, según la FEF.