La Premier League arranca con un electrizante Manchester United vs. Chelsea

La Premier League arranca este viernes 9 de agosto del 2019 con el partido entre Liverpool y el Norwich City, pero con el foco puesto en el electrizante encuentro Manchester United vs. Chelsea del domingo 11 de agosto.

El duelo entre el tercero y el quinto de la pasada temporada es el partido estrella de la primera fecha de la Premier y supone el espectáculo perfecto para el inicio en Inglaterra.



Precisamente son, además, dos de los equipos que menos se han reforzado en este mercado invernal. El Chelsea, por la sanción que arrastra de la FIFA y que no le permite incorporar jugadores ni este verano ni en el próximo invierno, y el United porque ha centrado sus esfuerzos económicos en dos jugadores, Harry Maguire y Aaron Wan-Bissaka.



Este duelo será la primera prueba de fuego para ambos en un torneo en la que saben que el título es prácticamente imposible y que sus grandes objetivos pasarán por meterse en la UEFA Champions League.



Servirá, además, para que Frank Lampard, sustituto de Maurizio Sarri en el Chelsea, se estrene en un estadio que ya conquistó el año pasado cuando eliminó al United con el Derby County en la Copa de la Liga.

Pero antes de ese encuentro que servirá para cerrar el domingo 15:30 GMT (10:30 hora de Ecuador), la jornada la iniciarán el Liverpool y el recién ascendido Norwich City. Los subcampeones del año pasado y poseedores del título de la Champions League afrontan otra temporada en la que aspiran a ganar la Premier por primera vez con apenas cambios respecto al año pasado.



Se han ido Alberto Moreno y Daniel Sturridge y han llegado refuerzos menores como Harvey Elliott y Sepp Van den Berg, por lo que el mayor mérito de los de Jürgen Klopp ha sido mantener al núcleo duro del equipo.



La utopía de repetir los 97 puntos y una sola derrota del año pasado comenzará ante el Norwich con la duda de si Sadio Mané, que se perdió la derrota en la Community Shield estará listo.



El equipo que derrotó al Liverpool, tanto la temporada pasada en el torneo inglés como en la Supercopa Inglesa, el Manchester City, tendrá un debut complicado ya que visitará el sábado 11:30 GMT (06:30 hora de Ecuador) al West Ham United de Pablo Fornals en el Estadio Olímpico de Londres.



Los de ‘Pep’ Guardiola, que han reforzado su extraordinaria plantilla del año pasado con Rodrigo, Angeliño y Cancelo, tratarán de obtener su tercera Premier consecutiva y extender su dominio en Inglaterra, donde este año han conquistado todos los títulos posibles.



Los otros dos miembros del ‘top six’ llamados a pelear por la Champions y dar algún susto a City y Liverpool, claros candidatos al título, son Arsenal y Tottenham.



Los de Unai Emery, que pese a las grandes incorporaciones en el medio y la delantera adolecen de presencia atrás, iniciarán la campaña visitando al Newcastle United 13:00 GMT (08:00 hora de Ecuador) donde ya no está Rafa Benítez. Por su parte, el Tottenham recibirá al ascendido Aston Villa, uno de los equipos que más ha gastado este año en Inglaterra, el sábado a las 16:30 GMT (11:30 hora de Ecuador).



Primera fecha de la Premier League:



Viernes 9 de agosto

​19:00 GMT (14:00 hora de Ecuador)

Liverpool vs. Norwich City



Sábado 10 de agosto

11:30 GMT (06:30 hora de Ecuador)

West Ham United vs. Manchester City



14:00 GMT (09:00 hora de Ecuador)

Bournemouth vs. Sheffield United

Burnley vs. Southampton

Crystal Palace vs. Everton

Watford-Brighton & Hove Albion



16:30 GMT (11:30 hora de Ecuador)

Tottenham Hotspur-Aston Villa





Domingo 11 de agosto

13:00 GMT​ (08:00 hora de Ecuador)

Leicester City vs. Wolverhampton Wanderers

Newcastle United-Arsenal



13:30 GMT (08:30 hora de Ecuador)

Manchester United vs. Chelsea