Los pasivos del Barcelona Sporting Club generan discordia en la actual dirigencia

Ganar el “campeonato financiero” fue la principal propuesta de campaña de Carlos Alfaro Moreno, antes de asumir la presidencia de Barcelona Sporting Club. Esa misma frase generó disputas entre los directores electos, que terminó con la renuncia de ocho de ellos.

La salida de Esteban Noboa, José Luis Carrión, Ricardo Gómez, Héctor Sanabria, Efrén Vélez, Jaime Gonzembach, Carlos Andrés Bernitt y Xavier Santos se confirmó el miércoles, cuando se realizó la segunda reunión de Directorio encabezada por Alfaro.



Parte de los motivos de la renuncia masiva, que se dio solo 36 días después de la posesión, fueron las diferencias en la estrategia que se usará para reestructurar el pasivo del club, que según la directiva pasada, que lideró José Francisco Cevallos, es de USD 29,5 millones.



Noboa reveló que esa no sería la cifra correcta y que según los documentos que se presentaron a finales del año pasado, durante las reuniones de transición, el valor bordearía los USD 32 millones.



Luego de esas reuniones no tuvo más información sobre temas financieros, administrativos ni deportivos del equipo. Según él, se incumplió con el mandato estatutario de realizar reuniones de Directorio cada 15 días; desde el 2 de diciembre solo hubo dos juntas.

Lamenta que hasta el momento la directiva no tenga un plan financiero para reestructurar ese pasivo y que se hayan realizado fichajes de jugadores, sin que se haya aprobado el presupuesto para el 2020.



“Mientras estuvimos, no se nos dio fecha de la presentación del presupuesto. Fuimos excluidos, había un compromiso de que el equipo (él y los demás renunciantes) formáramos parte de la comisión financiera y no se cumplió”, dijo.



La propuesta de campaña de Alfaro era buscar un financiamiento bancario que permita pagar las deudas dispersas y quedarse con un solo acreedor, a un plazo de pago mínimo de ocho años.



Alfaro Moreno evitó responder. Hablará estar tarde en Manta, en una rueda de prensa, para dar detalles de la Noche Amarilla, del 18 de enero, ante Delfín SC.