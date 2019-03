El DT Repetto dice que se reunirá con Rodrigo Paz para disipar sus dudas

LEA TAMBIÉN

Rodrigo Paz, presidente vitalicio de Liga, dice que ahora realiza críticas como hincha del equipo y no como dirigente. A inicios de semana, él hizo señalamientos a las decisiones del cuerpo técnico albo liderado por Pablo Repetto.

Concretamente, Paz se refirió a la suplencia de Andrés Chicaiza, jugador que le costó USD 1,2 millones a la dirigencia. “Lo estamos depreciando. No debe estar en la cancha 20 minutos, sino más tiempo”.



El jueves 21 de marzo de 2019 le preguntaron a Repetto, en la flamante sala de prensa de Liga en Pomasqui por el caso. Sonriente, el entrenador intentó poner paños fríos. “Voy a reunirme con Rodrigo a tomarnos un café. No sé quien pagará el café, pero vamos a conversar del tema”.



Para el cuerpo técnico, la paralización del torneo ecuatoriano por la realización de la fecha FIFA fue un bálsamo, una bocanada de aire fresco.



“Venimos de tres resultados negativos y uno está dolido, más como fue el último (el equipo cayó 1-0 como local ante Aucas en el último minuto). Pero también, cuando fuimos al Maracaná no fuimos a jugar contra cualquier equipo, Flamengo es un equipo que hizo una excelente campaña el año anterior y hoy es el puntero de su torneo”, justificó el entrenador uruguayo.

Al entrenador le molestó la actitud del equipo en el partido con Aucas, sobre todo en los últimos minutos. Repetto consideró que fue una ‘ingenuidad’ ir a buscar el partido en los últimos minutos con hasta nueve hombres. En la jugada final del partido, Janús Vivar y Jaime Ortiz de Aucas organizaron un contragolpe que encontró mal parada a la defensa de Liga: solo el volante Édison Vega (autor del autogol) y el golero Adrián Gabbarini quedaron en la retaguardia para frenar la feroz embestida oriental.



Los universitarios trabajarán de forma continua hasta el sábado. La próxima semana, Liga de Quito visitará al Barcelona Sporting Club.