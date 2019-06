Pablo Repetto opinó sobre la posibilidad de que Antonio Valencia llegue a Liga de Quito

LEA TAMBIÉN

El plantel de Liga de Quito se entrenó la mañana de este jueves 13 de junio del 2019 en el complejo de Pomasqui. Allí, el entrenador uruguayo de los albos, Pablo Repetto, opinó sobre la posibilidad de que el jugador Luis Antonio Valencia llegue al plantel albo. El DT fue consultado sobre la negociación abierta con el jugador.

“Más que preguntarme a mí, tendrían que hablar con Esteban (Paz) que lo está manejando. Puedo dar mi opinión desde lo deportivo. Todos saben la respuesta. ¿A qué entrenador no le gustaría contar con un jugador de la jerarquía de Antonio Valencia?”, respondió el entrenador sobre el tema.



Aclaró que en el caso de confirmarse la llegada del ‘Toño’ Valencia, quien jugó los últimos 10 años en el Manchester United, no generaría más presión a su trabajo e incluso Repetto opinó de las posiciones en las que ha jugado ‘Toño’. “Ha jugado en muchas posiciones. Nos daría la posibilidad de jugar en tres posiciones”, dijo.



Hizo una aclaración sobre el tema: “No estoy al tanto de las negociaciones. No sé cómo está encaminado el tema. Esteban es el encargado de dar una respuesta en el tema. En caso de que llegue Valencia, no me generaría una presión mayor”, dijo el estratega. Paz confirmó que Repetto sí sabía del tema, pero puntualizó que siempre ha mantenido la reserva del caso.

¡Este fin de semana volvemos a las canchas! ¡Se viene el primer #SuperClásico en la #CopaAlbertoSpencer!

⚽️ AUCvsLDU

🏆 #CopaAlbertoSpencer

📅 16 de Junio

🕒 12h00

🏟 Estadio Gonzalo Pozo Ripalda pic.twitter.com/qKBN1oF84z — LDU Oficial (@LDU_Oficial) 13 de junio de 2019



La ‘U’ tendrá actividad el domingo a pesar de la paralización del campeonato nacional por la Copa América de Brasil. LDU jugará ante el Aucas en el estadio Gonzalo Pozo Ripalda, en el sur, a las 12:00. El cotejo será un amistoso por la Copa Alberto Spencer.