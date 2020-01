El Nacional presentó a sus cinco refuerzos para la LigaPro 2020

LEA TAMBIÉN

La directiva de El Nacional presentó el viernes 3 de enero del 2020 a cinco refuerzos para la temporada 2020 con el respaldo y la aprobación del cuerpo técnico. El DT Eduardo Lara se reunió a finales del año pasado con la presidenta, Lucía Vallecilla, para definir los nombres de los jugadores que podían llegar.

Los primeros en firmar contratos con el club fueron Pedro Quiñónez, Henry Quiñónez, Juan Carlos Paredes, Hólger Matamoros y Nicolás Dávila.



Vallecilla aseguró que estas contrataciones le darán jerarquía al equipo y que con ellos buscarán la estrella 14, algo esquivo en la última década.



El volante Pedro Quiñónez fue el más esperado por un grupo de aficionados que llegaron a la sede norte del club. Lo esperaron afuera de las instalaciones y se sacaron fotos con él. Para el experimentado mediocampista, esta temporada será especial. Regresa al club que lo formó y lo proyectó a escala internacional.



“No venimos como figuras, sino como otros jugadores más. Queremos aportar al club y vamos a trabajar por dejar el nombre de la institución en lo más alto”, dijo Quiñónez, quien no paraba de sonreír.

Bienvenidos al equipo de los Puros Criollos#TiemposDeCambio #VamosBiTri pic.twitter.com/I0J24hBShC — Club Deportivo El Nacional (@elnacionalec) January 3, 2020

El futbolista, quien jugó en el Club Sport Emelec hasta el año pasado, se sentía en casa. Incluso aprovechó para saludar a algunos trabajadores que todavía quedan el club de su primera época como criollo (2004-2008).



La ‘Hormiga’ Paredes también tiene un reto especial. La última vez que estuvo en el fútbol quiteño fue campeón. Defendió los colores del Deportivo Quito, en el 2011, luego fue a Guayaquil y al extranjero.



“Me da gusto volver a Quito. Regreso a este fútbol gracias a un club que confió. Ahora quiero recuperar mi nivel. Esa es mi prioridad”, dijo Paredes.



Este año, los criollos tendrán participación en la Copa Sudamericana, el torneo local LigaPro y Copa Ecuador. Eso fue lo que sedujo a Hólger Matamoros para firmar.

El estratega colombiano destacó la presencia de jugadores que fueron seleccionados y aprovechó para darles la bienvenida. Los nuevos ya se entrenaron con el equipo.



El club inició ayer la pretemporada en el complejo El Sauce, en Tumbaco. En los planes del técnico está trabajar a doble jornada antes de emprender viaje a Colombia, donde realizarán amistosos y trabajos físicos y de adaptación.



Según Vallecilla, aún no se cerrarán las contrataciones en el cuadro criollo. Aún faltan por anunciar a tres refuerzos más. Máximo Banguera y Roberto ‘La Tuka’ Ordóñez ya trabajaron con el equipo, pero no fueron presentados hasta no tener sus documentos completos y los contratos firmados con el equipo.



“Serán tres refuerzos más que van a darle más potencial al club. Vendrá Banguera, Ordóñez y un jugador más del Delfín. Será un defensa central”, adelantó la máxima dirigente del equipo.



El club viajará a Bogotá el 14 de enero. Hasta mientras se concentrará en la adaptación física de sus pupilos en Tumbaco. Le urge planificar el debut de los criollos en Copa Sudamericana y en la LigaPro.



En el torneo regional se enfrentarán a Fénix, de Uruguay. Su cuerpo técnico ya ha revisado estadísticas y videos de los charrúas y será algo que se hablará durante la pretemporada. Vallecilla anunció que no habrá la Noche Roja.