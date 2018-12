La falta de gestión pesó en el fracaso criollo en la temporada 2018

LEA TAMBIÉN

A inicios de esta temporada, Franklin Guerra salió de El Nacional, equipo en el que brindó servicios desde el 2009. El defensa manabita se fue para Liga de Quito, en donde ahora se destaca. Por la crisis económica del cuadro criollo fue reemplazado por un jugador de menor perfil: César Batalla, jugador formado en la ‘U’ y que se había destacado en el ascenso a la Serie B con el América.

El defensor jugó 21 partidos de los 43 que disputó el equipo. Hizo dupla con Javier Quiñónez. En el centro de la zaga también actuó Luis Segovia. Pero ninguno entregó la seguridad que sí tuvo el equipo el año pasado con la dupla Guerra-Quiñónez.



Este año, los criollos recibieron 83 anotaciones en los 43 partidos del torneo. Es decir, encajaron 1,9 goles por partido y tuvieron la peor zaga del torneo: incluso el Guayaquil City, último de la tabla, no registra números como los de los criollos. El equipo porteño tuvo 76 tantos en contra.



El Nacional y el City descendieron de categoría, aunque el próximo año serán readmitidos por la Liga Profesional tras la controversial decisión de ampliar a 16 el número de equipos para el torneo de la A. Sin embargo, criollos y guayaquileños recibirán una penalización económica por sus deficientes campañas deportivas.



El Nacional confirmó su descenso -el segundo en su historia, el primero se produjo en 1979- tras perder 5-1 ante Delfín SC en el estadio Jocay. El fin de semana se medirá con Barcelona Sporting Club en la fecha final.

¿Cuáles son las razones de la crisis del equipo? ¿Cuáles son las salidas hacia el futuro? Juan Carlos Burbano, excapitán del equipo y entrenador titular, sostiene que urge cambiar el modelo de gestión del club.



“El Nacional no se ha actualizado, no ha entendido el cambio de los tiempos en el manejo de las instituciones. En el fútbol actual hay sociedades anónimas, hay también modelos que se rigen con una persona al mando, pero rodeados de expertos en marketing, gente que maneja bien sus recursos humanos. El Nacional no los tiene. Se necesita urgente que haya cambios, entender los nuevos tiempos”.



El cuadro criollo vive un divorcio entre sus partes: la dirigencia liderada por el general Tito Manjarrez enfrenta las críticas de socios y de aficionados por la falta de resultados deportivos: el pasado miércoles, luego de perder 2-1 ante Técnico Universitario en el estadio Olímpico Atahualpa, un grupo de aficionados organizó una protesta en el propio estadio. Pedían la salida del directivo.



Fabián Paz y Miño, exgloria del cuadro criollo, mira con pena la actualidad de la institución roja. “No se hicieron bien las cosas. En los últimos años, el equipo fue incapaz de sostener a los jugadores de su plantilla. Hay futbolistas que se destacaron y luego fueron a Independiente, a Liga. Me parece que faltó gestión. Pero no es solo responsabilidad del presidente, sino de la gente que no lo asesoró ni lo acompañó de la mejor manera”.

El Nacional perdió para el inicio de esta temporada a jugadores claves como el citado Guerra y Jonathan Borja, quienes se fueron a Liga; dos años antes, el equipo no logró retener a Michael Estrada y a Jánner Corozo, que se enrolaron en Independiente del Valle. A final de este año perderá a su capitán Roberto Garcés y al delantero Miguel Parrales.



De acuerdo con la directiva, la falta de ingresos determinó que el equipo no pudiera pagar por los derechos deportivos de los futbolistas, pues se esperaba una mayor concurrencia de los aficionados.



“La gente no va porque el espectáculo que presenta El Nacional no es bueno”, sostiene el socio Marco Pazos, miembro de la agrupación de socios Gente Roja. Pazos dice que en el equipo se debe dar paso a especialistas en mercadotecnia, profesionales con contactos empresariales para generar recursos. Se intenta adelantar la Asamblea de enero para pedir la remoción de la directiva.

