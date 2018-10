El Real Madrid cae in extemis ante el Alavés y acentúa su crisis

LEA TAMBIÉN

Con un gol ‘in extremis’ de ‘Manu’ García, el sorprendente Alavés (3º) batió por 1-0 al Real Madrid (2º) de Julen Lopetegui, en una situación comprometida después de que su equipo sumó cuatro partidos sin ganar ni marcar, este sábado 6 de octubre de 2018 en la octava jornada española.

Bajo la lluvia de Vitoria, el Real Madrid dominó al Alavés pero fue incapaz de perforar la portería. Recibió el gol, de cabeza, en el último minuto del tiempo adicional (90+5’).



Con casi siete horas sin marcar (6 horas y 49 minutos), el gigante blanco vive su sequía más larga desde 1985.



En la clasificación el Alavés alcanza los 14 puntos y se sitúa a la misma altura que el Real Madrid y el líder FC Barcelona, que podría distanciarse en caso de victoria o empate el domingo en Valencia (16º).



Los errores en la definición de los atacantes blancos comienzan a perturbar seriamente a Lopetegui, con la sombra de su predecesor Zinedine Zidane, ganador de las tres últimas ediciones de la UEFA Champions League, cada vez más larga.

El entrenador del Deportivo Alavés, Abelardo Fernández (centro), celebra el gol anotado por el centrocampista Manu García Sánchez ante el Real Madrid, durante el partido correspondiente a la octava jornada de LaLiga Santander disputado el sábado 6 de octubre de 2018 en el estadio de Mendizorroza, en Vitoria. EFE



“Lógicamente estamos decepcionados, queríamos ganar, hemos arrancado bastante bien, con opciones de gol y entrando fuerte y el hecho de no marcar nos ha castigado haciendo méritos para sacar mejor resultado. La derrota es un castigo excesivo” , dijo Lopetegui tras el duelo.



Tras caer por 1-0 el martes en la máxima competición continental en Moscú ante el CSKA, las alarmas empezaron a sonar. Este cuarto partido sin victoria evidencia las carencias del Real Madrid ‘post-Ronaldo’, el goleador que ha sostenido al equipo durante casi una década.