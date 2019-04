La dirigencia de Técnico U. analiza contratar a José ‘Cheche’ Hernández como su nuevo entrenador

LEA TAMBIÉN

José Eugenio Hernández sería el nuevo entrenador del Técnico Universitario. El estratega colombiano, de 63 años, arribará a la capital de la provincia de Tungurahua el próximo jueves 2 de mayo del 2019.

“Hasta que no se tenga un contrato firmado no se tiene entrenador. Esperamos que llegue el estratega José ‘Cheche’ Hernández para poder finiquitar su vinculación al club”, aseguró el vicepresidente del club, Alberto Jara.



El ex futbolista, apodado ‘Cheche’, inició su carrera como entrenador dirigiendo al Deportivo Cali en 1998. Con el equipo ‘cafetero’ conquistó el campeonato colombiano en 1998 y al subcampeonato de la Copa Libertadores de América en 1999. Asimismo dirigió a los clubes Atlético Nacional de Medellín, Millonarios de Bogotá, Júnior de Barranquilla, Deportes Quindío y a Liga Deportiva Alajuelense de Costa Rica.



En su palmarés consta que ‘Cheche’ Hernández dirigió a las selecciones de Panamá y República Dominicana y asistente técnico del entrenador de la Selección de Colombia, Jorge Luis Pinto.



“Hemos estado conversando hace varios días y él llega con todas las ganas de triunfar en el fútbol ecuatoriano. Esperemos que sea la mejor decisión y que a la larga se vaya mejorando. Todos somos culpables de la actual situación del equipo”, indicó Jara.



‘Cheche’ Hernández arribaría con el asistente técnico, Darío Pérez, y el preparador físico, Juan Medina. El posible nuevo cuerpo técnico recibirán a un Técnico Universitario en la posición 14 del torneo con siete puntos. En 11 fechas el ‘Rodillo rojo’ ha logrado ganar dos partidos, empatar uno y perder en ocho cotejos.