La LigaPro no pedirá roles de pago, para evitar falsificación de documentos

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

La LigaPro decidió que sus clubes afiliados no entregarán roles de pago firmados, como constancia de estar al día con sus jugadores. El organismo cambiará esa medida, establecida en los reglamentos de la Federación Ecuatoriana de Fútbol, por la ejecución de su Reglamento de Control Económico.

Esa medida se instauró en la FEF en el 2012, tras los reclamos interpuestos por la Agremiación de Futbolistas del Ecuador (AFE), que pedía a la FEF un mayor control sobre clubes deudores. El castigo por no presentar los documentos era la suspensión de partidos y posterior resta de puntos.



En principio, el plazo era de 90 días para presentar los roles, con los años se redujo el periodo de espera y en el 2019 era de 30 días. Sin embargo, durante ese tiempo la AFE presentó reclamos porque los retrasos se mantenían o por falsificación de los roles.



“Este tema de roles de pago no ha resuelto ningún problema. Al inicio eran falsificados, firmas ilegibles o que pertenecían a otras personas, salían testimonios de jugadores que si no firmaban, no podían jugar”, explicó Nassib Neme, presidente de Emelec.



La decisión de la LigaPro se tomó el pasado 13 de febrero, durante un Consejo de Presidentes al que asistieron representantes de 20 de los 26 clubes de primera categoría. Según Miguel Ángel Loor, presidente del organismo, la medida tuvo una aprobación unánime.



Pese a eso, Michell Deller, representante de Independiente del Valle, tuvo reparos ante el anuncio de la Liga. Según su criterio, esta medida debió discutirse y llegar a un consenso con la Ecuafútbol.



“Me dan una mala noticia. Es importante (presentar roles) y ojalá se pueda lograr que haya un trabajo mano a mano para buscar el bienestar del fútbol ecuatoriano”, dijo el representante del cuadro de Sangolquí.



Estos son algunos de los clubes que generaron polémicas por la entrega de supuestos roles adulterados:



Olmedo: En noviembre del 2016, el jugador Klever Andrade presentó una denuncia ante la Fiscalía de Riobamba, porque supuestamente la directiva de Olmedo habría falsificado su firma cuando presentó los roles de pago ante la FEF.



Liga de Portoviejo: La AFE presentó una denuncia la FEF, en octubre del 2017, aduciendo que el cuadro manabita habría falsificado la firma de sus jugadores en los roles correspondientes a agosto de ese año.



Fuerza Amarilla: Su ascenso a la Serie A, a finales del 2018, estuvo en tela de duda debido a que tres jugadores denunciaron la falsificación de sus firmas. Nicolás Gómez, Christian Serrón e Ignacio Avilés, dijeron que no habían firmado los documentos de agosto, septiembre, octubre y noviembre. Meses después retiraron la denuncia.