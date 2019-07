Barcelona SC quiere recuperarse en el torneo con ayuda de nuevo defensa uruguayo

LEA TAMBIÉN

Luego de tres derrotas consecutivas, Barcelona Sporting Club procurará levantar cabeza apoyado en su nuevo defensa uruguayo Alejandro González, en el partido de la fecha ante Independiente del Valle, y Macará buscará ante Olmedo por mantenerse como líder del torneo, en la fecha 19 del campeonato nacional LigaPro desde el viernes 26 de julio del 2019.

González dejó el fútbol chileno y tendrá la responsabilidad de cubrir los espacios dejados por Javier Arreaga y Félix Torres, que ficharon por clubes de Estados Unidos y México respectivamente, porque en tres derrotas el cuadro guayaquileño encajó ocho goles.



Macará saldrá a ratificar sus fortalezas futbolísticas, de manera especial, de su guardameta y defensa desde donde parte con seguridad a sumar buenos resultados en cada partido, pues en dieciocho fechas perdió un encuentro, el resto fueron triunfos y empates, hasta alcanzar 41 puntos.



El campeón ecuatoriano, Liga de Quito, que el pasado martes se impuso por 3-1 a Olimpia en el partido de ida por octavos de final de Copa Libertadores, abrirá la fecha en su visita al Guayaquil City.



El técnico de Liga, el uruguayo Pablo Repetto, daría descanso a varias de las figuras pensando más en el partido de revancha de la próxima semana en Brasil, y ofrecerá la oportunidad a suplentes y juveniles ante los guayaquileños.

Otro cuadro que saldrá motivado por la reciente victoria en octavos de final de la Libertadores, será Emelec que se impuso el miércoles 24 de julio, por 2-0 a Flamengo de Brasil, en el partido ante Técnico Universitario.



Emelec requiere con urgencia de la victoria en el torneo local para mantenerse entre los ocho mejores en busca de la clasificación a la etapa final del torneo, pues tiene 26 puntos, lo que lo ubica a 15 de Macará, que tiene 41.



Mientras tanto, Universidad Católica visitará a uno de los colistas, Fuerza Amarilla, en busca del triunfo y a la espera de un traspié de Macará para alcanzar el primer puesto, pues esta segundo con 38 puntos y con mejor gol diferencia.



El Independiente del Valle es otro de los cuadros con opción de liderato, está tercero con 38 puntos, y visitará a Barcelona SC, en uno de los partidos espectantes de la jornada, pues Barcelona SC aún tiene opción para captar el liderato, con 33 puntos a su favor.



Delfín SC, que tiene 34 puntos, visitará a Aucas en otro de los encuentros que promete ser atractivo por las características futbolísticas de ambos equipos.



Calendario de Partidos de la fecha 19 del campeonato nacional LigaPro:



Viernes 26 de julio

19:15

Guayaquil City vs.Liga de Quito



Sábado 27 de julio



15:00

Aucas vs. Delfín Sporting Club



17:15

El Nacional vs. Mushuc Runa



19:30​

Técnico Universitario vs. Club Sport Emelec



Domingo 28 de julio

14:00​

Fuerza Amarilla vs. Universidad Católica



16:15

Barcelona Sporting Club vs. Independiente del Valle



18:30

Macará vs. Olmedo



Lunes 29 de julio

América de Quito vs. Deportivo Cuenca