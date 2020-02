En Emelec hay autocrítica por los malos resultados en el inicio de la LigaPro

LEA TAMBIÉN

La derrota de Emelec ante Guayaquil City, el pasado 23 de febrero del 2020, generó sorpresa al interior de la plantilla eléctrica, que ahora busca mejorar su rendimiento en el campeonato nacional. Los jugadores reconocen los errores que cometieron.

"Cada uno ha hecho autocrítica por las cosas que no hizo bien en el último partido, estamos enfocados y sabemos que no podemos perder más puntos, debemos ganar para no alejarnos de los que están en la parte alta", dijo Sebastián Rodríguez.



El mediocampista charrúa espera conseguir un triunfo en la tercera fecha, cuando se trata enfrenten a Macará, en el estadio Bellavista. Los eléctricos suman un punto, luego de las dos primeras jornadas del torneo.



Por otra parte, el delantero Facundo Barceló reconoce que debe adaptarse al fútbol ecuatoriano. El uruguayo reconoció que en la liga local no mostró el mismo rendimiento que en la Copa Sudamericana, donde le anotó dos goles a Blooming.

"Tengo que adaptarme al fútbol ecuatoriano, al juego. Ha sido marcada la diferencia de lo que fuimos en el torneo internacional y lo que hemos hecho en el local" , dijo el atacante, que no ha marcado en la LigaPro.



Por otra parte, defendió el cambio de sistema táctico que mostró el cuadro eléctrico. En la Copa jugó con un solo delantero y en el torneo local mostró a dos hombres en la ofensiva.



"Ellos (cuerpo técnico) seguramente estudian los partidos, estudian los rivales. Pueden cambiar de sistema, pero si nosotros los jugadores no ponemos de nuestra parte en la cancha, será difícil", dijo el delantero.