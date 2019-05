LigaPro pide que Nassib Neme aclare declaraciones sobre ‘presiones debajo de la mesa y mangoneos’

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

Nassib Neme recibió un llamado de atención de parte de la LigaPro. El organismo rector del campeonato nacional emitió un comunicado pidiendo explicaciones sobre declaraciones en las que afirma que en la sanción de reducción de puntos que sufrió el Club Sport Emelec, hubo “presiones por debajo de la mesa en esa decisión”.

La LigaPro pidió aclarar este tema y le recordó que fue él uno de los presidentes de clubes que aceptó a la Cámara de Comercio de Guayaquil para que se encargara de la estructura y funcionamiento de los Comités Disciplinarios.



“Ese organismo de última instancia decidirá, sin ningún tipo de presión ni mangoneos, a quién le asiste la razón y el derecho deportivo”, dijo Neme en referencia a la apelación al TAS.



El dirigente también se abrió otro frente con Esteban Paz, directivo de Liga de Quito, a quien le molestaron las declaraciones de Neme, en las que apunta que otras directivas ‘lloran’ y tratan de hacer daño al cuadro eléctrico.



Estas declaraciones las hizo días atrás cuando el Tribunal de Apelaciones de la LigaPro aceptó un recurso de cuatro clubes, entre ellos Liga de Quito, y le quitó a los eléctricos los 3 puntos que le habían otorgado del empate ante el América (por alineación indebida de Onofre Mejía en el cuadro ‘Cebollita’)



“Esto es sin llorar. Apuntan contra Emelec, pero en la segunda vuelta vamos a salir con todo”, dijo el presidente del ‘Bombillo’.



Paz arremetió contra la dirigencia del cuadro porteño. Aseguró que no hay autocrítica y calificó de grosero y mal educado el comentario de ‘Sin llorar’.

“En Emelec no hay autocrítica, eso del ‘sin llorar’ es hasta malcriado. Se debería decir ‘sí, nos equivocamos, o se pitó mal’, pero no. Hay que ser más responsables”, refutó Paz.



Ante estas declaraciones, Neme respondió asegurando que el dirigente albo no tiene autoridad para descalificar lo que diga él sobre su equipo.



“Paz no es ninguna superautoridad para calificar o descalificar a otros clubes. Lecciones de comportamiento está muy lejos de darnos. Carece de autoridad moral para hacerlo. Me gustaría decírselo en la cara. Paz sugiere estar por encima de reglamentos y estamentos del fútbol. Ahora se le ocurrió que a los organismos competentes podría o inobservarlos o atropellarlos. No deja de aludir a Emelec y tiene que dejar de hacerlo de cualquier forma”, aseguró Neme en declaraciones a Diario El Universo.



“A este sujeto en Emelec no le aguantamos más su incontinencia verbal. Habla de falta de autocrítica y sugiere que a él (Esteban Paz) le sobra capacidad de análisis sobre nuestra supuesta incapacidad. Aparentemente cree poder cuestionarnos”, complementó Neme.