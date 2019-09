En Liga esperan que ‘Toño’ Valencia no deje el equipo por una cláusula de salida

LEA TAMBIÉN

Esteban Paz dejó abierta la posibilidad de que Antonio Valencia deje a Liga de Quito, a través de una cláusula que le permite hacerlo. Sin embargo, el hoy principal directivo de la 'U' indicó que evitará al máximo que esto ocurra.

En declaraciones a la estación Área Deportiva, este viernes 20 de septiembre del 2019, Paz reiteró que el excapitán del Manchester United llegó a Liga por su intención de "triunfar en el país" y no por un "interés económico". En este sentido, recordó que el Galatasaray turco ofreció "el triple de sueldo" de lo que la 'U' podía pagar.

Luego, el directivo reveló que "hay una cláusula en el contrato de Antonio" y que "todos los días" intentará "que se quede" en el cuadro azucena. Ese inciso le permite dejar la 'U' en caso de alguna oferta del exterior.



"Confío en que no use esa cláusula de salida. Lo defenderé, no solo porque está en Liga, sino por lo que representa al Ecuador", dijo sobre los constantes cuestionamientos contra el futbolista de 34 años.



Finalmente, Paz indicó que aún buscan la confirmación del Manchester United para la realización del partido de despedida en Old Trafford, por los 10 años que tuvo el jugador en los 'Diablos Rojos' y porque ambos elencos se enfrentaron en la final del Mundial de Clubes 2009.



"Esperamos ya para octubre tener la fecha y ponernos a trabajar en ese tema", manifestó el directivo azucena.