Liga intenta tener más seguridad en la zaga ante Boca en La Bombonera

Liga de Quito acumula cuatro autogoles y cuatro expulsiones en esta temporada. Esto es algo que fue analizado por el entrenador uruguayo Pablo Repetto y sus asistentes.

El estratega consideró inaudito el número. “Nunca me había pasado en mis equipos que tenga tantos expulsados”, se lamentó antes del viaje de ayer a Buenos Aires.



En el estadio La Bombonera, de la capital argentina, los azucenas se enfrentarán a Boca Juniors, el miércoles 28 de agosto del 2019 a las 17:15 (hora de Ecuador). Será el duelo de revancha de los cuartos de final por la Copa Libertadores de América.



Édison Vega, Cristian Cruz (en dos ocasiones) y Luis Caicedo convirtieron las anotaciones en contra.



El último fue el ‘Cunti’ Caicedo, en la caída ante los ‘xeneizes’ 3-0 en el estadio Rodrigo Paz, una de las causas para la abultada derrota 3-0, según el análisis del estratega.

A ello agregó la expulsión de Jefferson Orejuela, que dejó al plantel con 10 futbolistas. Por ello, recalcó que se deberá tener más seguridad defensiva en la revancha, algo en lo que insistió en el complejo de Pomasqui.



Repetto ubicó a Caicedo y al uruguayo Carlos Rodríguez en la zaga, en el primer ‘round’ ante los ‘bosteros’. Mientras que el fin de semana ante Técnico Universitario, puso a Andersson Ordóñez y a Franklin Guerra.



Argumentó que ante Boca, se decidió por los defensores que se habían destacado en la Copa, porque le agradó su rendimiento en anteriores cotejos del torneo internacional. Puso de ejemplo el juego ante Olimpia, donde ambos demostraron condiciones para bloquear los centros de los paraguayos. “Uno siempre toma las decisiones pensando en lo mejor del equipo. Habíamos visto que Cunti y Rodríguez tenían varios partidos internacionales encima”.



Para el partido del miércoles dijo aún no decidir, pero añadió que buscará la mejor alternativa.



Sí estará el mediapunta Jhojan Julio, quien cumplió la sanción de un cotejo en el torneo internacional.



El ofensivo actuó el sábado en la victoria alba 2-0 ante Técnico Universitario, en Ambato.



Con ello, el ofensivo Andrés Chicaiza pasará a la banca de los suplentes nuevamente.



“Nos jugaremos el orgullo. Es muy difícil el partido. Es algo que lo tenemos claro, pero siempre soñamos”, concluyó el estratega.

Con Rodrigo Aguirre a Buenos Aires

​

Los azucenas se desplazaron el lunes 26 de agosto del 2019 a las 14:00 a la capital argentina, en un vuelo chárter.



En la delegación sí estuvo el uruguayo Rodrigo Aguirre, quien sufrió un golpe en la cabeza en el último juego copero.



El goleador se juntó con su compatriota Carlos Rodríguez y los argentinos Adrián Gabbarini y Hernán Pellerano. Estuvieron juntos en la sala de embarque y en la zona de compras antes de subir al avión.



Aguirre no estuvo en la nómina del compromiso ante el ‘Rodillo’. Los médicos le dieron descanso el fin de semana, con el propósito de que pueda actuar desde el inicio en La Bombonera.

Aunque Repetto no lo confirmó, el charrúa sería titular en el ataque y el colombiano Cristian Martínez Borja se quedará entre los suplentes.



De acuerdo con la planificación, el club debía llegar en la noche del lunes a la ciudad argentina. Posteriormente, debía pernoctar en el Sheraton Buenos Aires Hotel.



En tarde de este martes 27 de agosto, el grupo tiene previsto reconocer el escenario del compromiso. Se hará leves movimientos para que los jugadores queden listos para medir a los ‘xeneizes’.



Para Guerra, la revancha “será diferente”. “Nosotros no tenemos nada que perder y vamos a ir a buscar el resultado”, añadió. Para llegar a los penales, Liga debería vencer 3-0. Mientras que para calificar directamente precisaría vencer por un marcador de 4-0.



El manabita contó que el DT intentó levantar la estima del grupo. “Para llegar a cuartos nadie nos regaló nada”, afirmó y añadió que la clave será la concentración durante todo el compromiso.



En Boca Juniors no estará Mauro Zárate, por lesión. Su reemplazante sería Carlos ‘El Apache’ Tévez.



El brasileño Wilton Sampaio será el árbitro, acompañado en las líneas por sus compatriotas Emerson De Carvalho y Marcelo Van Gasse.