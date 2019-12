DT Repetto no cambiará planteamiento de Liga para la final ante Delfín SC

LEA TAMBIÉN

Liga de Quito se entrenará en el estadio Rodrigo Paz Delgado la tarde de este martes 10 de diciembre del 2019. Allí, el entrenador albo, Pablo Repetto, confirmará la alineación titular que presentará en la final de ida de los ‘playoffs’ ante Delfín Sporting Club. El juego será a las 19:30 en el estadio Rodrigo Paz Delgado.

Los únicos jugadores que no podrán ser tomados en cuenta por el técnico uruguayo serán Jacob Murillo y Rodrigo Aguirre. Ambos están suspendidos. Murillo salió expulsado en las semifinales y el delantero Aguirre cumple los tres meses de suspensión. El resto del plantel, según el propio entrenador, está a disposición del cuerpo técnico.



Repetto mantendrá la base de la alineación que logró la clasificación a las finales. Es decir, la ‘U’ jugaría con Adrián Gabbarini en el arco; Luis Antonio Valencia, Franklin Guerra, Carlos Rodríguez y Luis Ayala en la defensa; José Quintero, Jefferson Orejuela, Edison Vega y Jhojan Julio y Anderson Julio en el medio campo; Cristian Martínez Borja, como delantero.



Entre las alternativas que tendrá Repetto estarán José Ayoví, Julio Angulo y Andrés Chicaiza. La ‘U’ no tiene un ‘9’ alternante por la suspensión de Aguirre. Después de la práctica en Casa Blanca se ratificará el once titular para el partido ante Delfín SC.