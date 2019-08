LDU prepara documentación para reclamar los derechos deportivos de Jefferson Intriago ante la FIFA

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

El futbolista ecuatoriano Jefferson Intriago no puede ser habilitado en México. La pugna legal por el manabita ha llegado lejos. Liga de Quito ya tiene un informe caligráfico realizado por la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF). El propósito de este estudio era verificar la validez de las firmas en el contrato que presentó LDU y que vinculan al jugador con el club albo.

El ‘palula’ Intriago, formado en las canteras de Liga de Quito, llegó a Tigres de México en medio del problema legal entre Liga, el jugador y Tigres. Intriago fue prestado al Club Juárez, pero no ha podido ser habilitado y ha quedado en la inactividad desde la Copa América. Esteban Paz, directivo de Liga de Quito, anunció que el club albo prepara la documentación para iniciar el juicio.



“Intriago (Jefferson) no ha sido habilitado en México. Estamos esperando a tener la documentación lista para preparar el juicio que presentaremos ante la FIFA”, dijo en entrevista con Área Deportiva.



LDU pidió la certificación de los contratos y toda la documentación a la FEF. El jugador albo firmó otro contrato con el Tigres, mientras estaba vigente el contrato con la ‘U’ que lo vinculaban con el club por dos años más. Con este escenario, todavía no hay certeza sobre la fecha en la que se resolvería el caso e Intriago pueda tener minutos.



Esteban Paz acusó anteriormente a los empresarios que gestionaron la negociación del futbolista con Tigres. El reclamo ante la FIFA incluirá esos detalles.