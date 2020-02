En Liga de Quito esperan el CTI del argentino Lucas Villaruel para la temporada 2020

LEA TAMBIÉN

Pablo Repetto, DT de Liga de Quito, espera la documentación del argentino Lucas Villarruel para que pueda participar en la LigaPro, Copa Libertadores y Copa Ecuador. El mediocampista de 29 años fue el último extranjero en unirse a la plantilla.

“Estamos esperando hoy pero aparentemente estarían todos habilitados, así que contaríamos con todos los jugadores”, apuntó Repetto, aguardando por el CTI (certificado de transfer internacional) del centrocampista argentino llegue procedente de Newell’s Old Boys.



Villarruel ha demostrado calidad. En los entrenamientos es de los más destacados y por eso hay ansiedad de que el CTI arribe lo más pronto al país. En caso de que no esté a tiempo para el debut en la LigaPro, no sería el único de la plantilla sin chances de jugar.



Rodrigo Aguirre está suspendido por una sanción que recibió en los cuartos de final de los ‘playoffs’ del 2019. A su vez, Jhojan Julio está recuperándose de una lesión y Marcos Caicedo todavía está en duda.



Liga de Quito se prepara para visitar al Deportivo Cuenca. El cotejo será este viernes 14 de febrero a las 20:00, en el estadio Alejandro Serrano Aguilar.