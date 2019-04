Leonardo Campana ilusiona a la Sub 20 con sus golazos en las prácticas

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

Leonardo Campana será la primera opción de liderar el ataque de la Selección de Ecuador Sub 20 en el Mundial de Polonia, por sobre el también ariete destacado Stiven Plaza. Los goles que marcó en el Sudamericano y los que convierte en las prácticas del combinado tricolor ilusionan con una buena actuación.

El aporte del Barcelona SC era la tercera opción para el DT Jorge Célico antes del Sudamericano en suelo chileno, por detrás de Plaza y Djorkaeff Reasco. Pero, el primero no fue cedido por su nuevo equipo (Valladolid) y el segundo se lesionó. Al final fue el máximo artillero de la cita regional con seis tantos y aún tiene ventaja sobre los otros atacantes.



Campana se mantiene en actividad en su club, donde es alternante, aunque no ha marcado goles, mientras que Plaza ahora está lesionado y sin ritmo de competencia. Reasco, en cambio, sigue en proceso de recuperación.



A través de su cuenta de Instagram, el ariete subió un video este miércoles 10 de abril del 2019, donde se observan tres golazos en una de las prácticas de la Sub 20 en la Casa de la Selección, en el microciclo.

Video tomado de la cuenta de Instagram de Leonardo Campana: