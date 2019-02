LEA TAMBIÉN

En el 2016, Barcelona Sporting Club había marcado una gran superioridad sobre todos sus rivales para conseguir al final su estrella número 15, al imponerse en las dos etapas del campeonato nacional. Y uno de sus momentos memorables fue en el segundo triunfo ante Liga de Quito.

Leonardo Campana, goleador del Sudamericano Sub 20 y aporte del cuadro canario, en aquella época tenía 15 años y fue pasabolas durante el segundo cotejo entre Barcelona SC y Liga en el estadio Monumental. Allí, los amarillos ganaron 2-0.



Campana se situó atrás del arco que defendía en aquel año el guardameta Daniel Viteri y en una acción, generó la expulsión del golero albo. Entonces, ya los toreros ya se imponían con ese marcador. Sin embargo, previamente Barcelona SC jugaba con 10 hombres porque el árbitro había expulsado al defensor Darío Aimar.



En una imagen de archivo del canal Ecuador TV, se observó al joven ariete congratularse con esa expulsión que contribuyó a asegurar el triunfo y acercarse más a la corona. Viteri intentó pegarle un pelotazo porque Campana se demoró en entregarle el esférico. “Yo no vi nada pero casi me pega”, dijo

sonriente.



El seleccionado Sub 20 ahora ya forma parte del plantel principal de Barcelona SC y espera su oportunidad para de debutar en Primera. Su contrato vencerá en diciembre del 2019, pero los canarios tienen la primera opción de comprar sus derechos deportivos.



A continuación, la imagen de aquel encuentro, tomado de la cuenta de Twitter del periodista Joaquín Saavedra (@joacosaavedraq):