Ocho jugadores que pudieran perderse el inicio de la LigaPro por lesiones

A un mes de que se inicie la segunda edición de la LigaPro, cinco clubes presentaron novedades médicas durante la pretemporada. En estos primeros días del 2020 hubo jugadores que sufrieron fracturas, que fueron operados y que continúan su proceso de rehabilitación.

Liga de Quito es el equipo que más jugadores tiene en enfermería. Richard Cabezas, médico de los albos, aseguró que por ahora Christian Cruz y Djorkaeff Reasco están en la fase final de su rehabilitación. A pesar de ello, ya se entrenan con el resto de la plantilla, pero pudieran perderse al menos la primera fecha de la temporada.



Los chequeos médicos de pretemporada detectaron un daño en el cartílago de la pierna izquierda del hábil volante Jhojan Julio. Esta molestia la sufrió durante la final del 2019, en el juego de vuelta ante el Delfín SC. Incluso hizo que fuera desafectado de la Selección Sub 23 que participará en el Preolímpico en Colombia.



“Sobre la lesión de Jhojan Julio, tuvo un daño en el cartílago, más que ser una lesión grave, es una lesión que toma mucho tiempo de recuperación por la característica de la cirugía. Estimamos cuatro meses de recuperación. Su edad y su carácter le van a ayudar mucho en este proceso”, explico Cabezas.



Además, los universitarios no podrán contar con Rodrigo Aguirre. El uruguayo fue suspendido durante el partido de ida de los ‘playoffs’ ante Universidad Católica.

Los cetáceos, comandados por el DT español Ángel López, también presentaron novedades en esta pretemporada. Daniel Poroso sufrió la fractura del quinto metatarsiano del pie derecho durante una práctica en Cali.



El cuerpo médico de los cetáceos tenía previsto evaluarlo y analizar si el volante iniciaba el tratamiento y proceso de rehabilitación física en Manta. Esto también lo alejará del juego de la final de la Supercopa Ecuador ante Liga de Quito y los amistosos pactados.



En Emelec también hay novedades. José Hernández presentó un traumatismo en el rostro con un diagnóstico de una fisura del seno maxilar derecho. Esto le ocurrió durante el amistoso que jugaron los azules ante el Es Setif de Argelia.



En Aucas, el único en enfermería es Javier Quiñónez. El zaguero central continúa su recuperación de una rotura de ligamentos que sufrió en el 2019. Ya trabaja con el resto de la plantilla y también hace trabajados de fisioterapia. La buena nueva es la recuperación total de Enson Rodríguez. El venezolano se lesionó a inicios del 2019 y se perdió el 90% de la temporada.

Algo similar sucedió con Ángelo Preciado del Independiente del Valle. El lateral de los rayados sufrió una lesión en el pie derecho en la semifinal de la Copa Sudamericana. Esto hizo que se perdiera la final y los partidos de ‘playoffs’ ante Delfín SC.



Según información del club, ya trabaja con el resto de la plantilla, pero continúa su proceso de recuperación. No se ha descartado si jugará o no la primera fecha de la temporada.



El caso de Andy Burbano sí fue crítico. El mediocampista llegó al Deportivo Cuenca y sufrió una lesión de meniscos. Esta molestia, según los galenos del club morlaco, venía complicando al futbolista desde el año pasado. Por tal motivo, la dirigencia decidió separarlo del plantel.



El resto de equipos no presentan novedades médicas.

A continuación, la lista de los lesionados previo al inicio de la LigaPro 2020



- Christian Cruz (Liga de Quito): luxofractura en su tobillo derecho que incluye tibia y peroné



- Djorkaeff Reasco (Liga de Quito): rotura de ligamento cruzado de la pierna derecha



- Jhojan Julio (Liga de Quito): lesión en el cartílago de su rodilla izquierda



- Daniel Poroso (Delfín SC): fractura del quinto metacarpiano del pie derecho



- José Hernández (Club Sport Emelec): traumatismo en el rostro con fisura del seno maxilar



- Javier Quiñónez (Sociedad Deportiva Aucas): rotura de ligamentos



- Ángelo Preciado (Independiente del Valle): fractura del quinto metatarsiano del pie derecho



- Andy Burbano (Deportivo Cuenca): rotura de meniscos