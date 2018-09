Juan Luis Anangonó no alcanzó a recuperarse y no jugará esta noche ante el Cali

LEA TAMBIÉN

Juan Luis Anangonó no alcanzó a recuperarse de su molestia muscular y el equipo del entrenador Pablo Repetto no contará con su delantero estrella para el partido de esta noche del 19 de septiembre de Liga de Quito ante Deportivo Cali. El duelo es válido por la revancha de los octavos de final de la Copa Sudamericana.

Malas noticias para la afición blanca. El ariete que lleva 10 goles en el campeonato local no alcanzó a recuperarse de una contractura muscular que sufrió en el cotejo ante Macará.



El goleador realizó un trabajo regenerativo entre domingo y martes. Sin embargo, el cuerpo técnico no arriesgará al jugador.



Gastón Rodríguez será quien reemplace a Juan Luis Anangonó. El ofensivo uruguayo tendrá una nueva oportunidad para arrancar en el once inicial de la ‘U’.



El colombiano Cristian Martínez Borja no puede ser tomado en cuenta ya que disputó la primera fase del certamen internacional con el América de Cali. De hecho, el colombiano se quedó en Quito entrenándose junto a Andersson Ordóñez. Los dos pudieran tener minutos en el compromiso del domingo en el cual los universitarios se enfrentarán con Barcelona Sporting Club en el estadio Rodrigo Paz.

La noche del 18 de septiembre, los jugadores albos se entrenaron en el estadio Olímpico Pascual Guerrero. En la última práctica de LDU, Pablo Repetto definió el equipo para esta noche.



El charrúa alinearía con Adrián Gabbarini; en el arco. La defensa: José Quintero, Franklin Guerra, Hernán Pellerano y Cristian Cruz. En el medio campo los dos volantes de marca serán Édison Vega y Jefferson Orejuela. Los volantes Anderson y Jhojan Julio junto a Fernando ‘Chiqui’ Guerrero y Gastón Rodríguez.



Liga de Quito juega en el estadio Monumental de Palmaseca a las 19:45 (hora de Ecuador) frente a Deportivo Cali. En caso de que los albos se clasifiquen, volverán a territorio cafetero para medirse al Millonarios o al Santa Fe, ambos escuadras de Bogotá.



Se estima que para el partido de esta noche, unos 1 000 aficionados albos respaldarán al equipo. Los hinchas viajaron vía aérea y terrestre.

En Cali, los albos han gozado de la hospitalidad de viejos conocidos como Ricardo ‘Gato’ Pérez, exjugador albo y actual dirigente del América.