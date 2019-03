Juan Manuel Aguirre: ‘No puedo vender humo, es muy complejo participar en la Copa Ecuador’

LEA TAMBIÉN

Este jueves 28 de marzo de 2019, la Federación Ecuatoriana de Fútbol dio a conocer los equipos para el sorteo de la Copa Ecuador, donde no aparece el Deportivo Quito.

Juan Manuel Aguirre, presidente del club capitalino, quedó sorprendido y no ha recibido un comunicado oficial sobre la posible ausencia del torneo.



El Deportivo Quito fue sancionado por la FIFA por deudas y con pérdida de la categoría. Además, fue borrado de los registros de la Asociación de Fútbol No Amateur de Pichincha (AFNA). En el 2019, el equipo de la ‘Plaza del Teatro’ jugará en el balompié amateur. Sin embargo, la ‘AKD’ avanzó dos fases de la Copa Ecuador.



En la primera ronda eliminó al América de Ambato y en segunda instancia venció a Mineros de Bolívar. “Me quedo sorprendido porque me enteré por Twitter que no estamos en el bombo de la Copa. Ese derecho nos ganamos en la cancha legítimamente”, comentó Aguirre en diálogo con Bendito Fútbol Radio en Radio Platinum (Quito, Tulcán y Sur de Colombia 90.9 FM, Guayaquil 94.5 FM, Ambato 101.7 FM y Cuenca 107.7 FM).

Por su parte, Amílcar Mantilla, organizador del certamen, manifestó que fue decisión del plantel no continuar con su participación. “La dirigencia del Quito debe dar la cara a la hinchada e indicar por qué no quieren participar en la Copa Ecuador”, comentó el dirigente en una entrevista con Radio Cobertura Plus (104.1 FM en Quito).



Además, el directivo informó que el Deportivo Quito no tendría impedimento de participar en la Copa, pese a su descenso de categoría. “Si el Quito está en el fútbol amateur no tiene ningún impedimento en participar en la Copa Ecuador, debe participar de acuerdo a la reglas del fútbol amateur”, informó Mantilla.



Juan Manuel Aguirre confirmó las declaraciones de Mantilla y aseguró que están invitados para el sorteo. “No tenemos restricciones para participar en la Copa Ecuador por parte de la FIFA, lo único que se tiene que aclarar es si participamos como equipo profesional o amateur. La FEF nos envió un correo para que asistamos el 2 de abril en el Hotel Oro Verde”, dijo.



El presidente de los ‘Chullas’ se sinceró y aclaró que la participación del club

es complicado por la difícil situación económica del equipo. “Para poder jugar la Copa Ecuador tenemos que levantar todas las suspensiones semana a semana. No puedo vender humo, es un muy complejo participar en la Copa”, concluyó.

