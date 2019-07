Las ofertas por José Cifuentes no satisfacen a Universidad Católica

LEA TAMBIÉN

La oferta que hizo el Grupo City por José Cifuentes no satisface a la Universidad Católica y por lo pronto, el jugador que está cedido al América de Quito, no fichará por un club del extranjero.

EL COMERCIO se comunicó con Miguel Almeida, presidente del equipo ‘Camaratta’, quien aseguró que han llegado varias propuestas por ‘Cifu’, uno de los jugadores más destacados de Ecuador en el Mundial Sub 20 de Polonia, pero que ninguna cumple con las expectativas del club.



“Han habido varias ofertas por el jugador, pero no llegan al número que quiere el club”, dijo Almeida, al ser consultado por la oferta que llegó del City

Football Group, que es propietario del Manchester City, el New York City, el Melbourne City y otros clubes.



José Cifuentes ha tenido una temporada en el más alto nivel con la camiseta de la selección ecuatoriana Sub 20. Se destacó en el Sudamericano de Chile y después brilló en el Mundial de Polonia, donde alcanzó el tercer lugar con la Tricolor y además marcó el mejor gol de la Copa del Mundo ante Estados Unidos en los cuartos de final.



Por su parte, Cristian Reinoso, que es el representante del jugador, le contó a EL COMERCIO que la propuesta del Grupo City es importante económica y deportivamente.



“Los diálogos con el Grupo City se dieron después del Sudamericano. Se ha madurado hasta llegar a un par de propuestas que consideramos son buenas para el crecimiento deportivo, personal y económico de José, pero no han llegado a los números del club. Por ahora seguimos trabajando para acercar la posibilidad de que José pueda ser transferido y que se beneficioso para todas las partes”.



Cifuentes ha recibido varias ofertas después de sus buenas actuaciones. Aparte del Grupo City, también hubo interés de equipos de Brasil y de la MLS de Estados Unidos.



Además, el pasado viernes 26 de julio, ‘Cifu’ obtuvo su título de bachiller, tras

graduarse con una nota de 8,18/10 de la Unidad Educativa Particular John Osteen.



En este momento, el jugador se encuentra concentrado con la Selección que disputa los Juegos Panamericanos de Lima y que este lunes perdió en el debut ante Argentina por 3 a 2, en una actuación deslucida del equipo que dirige Jorge Célico.